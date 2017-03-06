Калининградцы проехали 2 тыс. км, чтобы возложить цветы к памятникам советским солдатам

В Калининграде завершился автопробег "Дороги памяти". Об этом Клопс.Ru рассказали организаторы мероприятия.

Акция прошла во второй раз. Маршрут включал в себя мемориалы и захоронения советских воинов. Его протяжённость составила 2 тыс. км. Участники мероприятия осетили Ольштын, Варшаву, Кельце, Краков, Жешув, Люблин, Сувалки и другие места.

В Белостоке к ним присоединились местные жители. Среди них был отец Петр, который отслужил молебен за упокой душ воинов. Ранее в городе были перезахоронены 12 тыс. советских солдат, которые были замучены фашистами. Их останки покоятся в семи братских и 43 индивидуальных могилах.

"Подводя итоги автопробега, можно отметить, что все поставленные задачи были выполнены, несмотря на попытки некоторых польских политиков насаждать русофобию. И мы, и поляки смогли почувствовать связь между памятью народов, общей историей, сложным переплетением судеб", — рассказал организатор акции Андрей Омельченко.