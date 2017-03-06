Калининградцы проехали 2 тыс. км, чтобы возложить цветы к памятникам советским солдатам

В Калининграде завершился автопробег "Дороги памяти". Об этом Клопс.Ru рассказали организаторы мероприятия.
Акция прошла во второй раз. Маршрут включал в себя мемориалы и захоронения
советских воинов. Его протяжённость составила 2 тыс. км. Участники мероприятия осетили Ольштын, Варшаву, Кельце, Краков, Жешув, Люблин, Сувалки и другие места.
В Белостоке к ним присоединились местные жители. Среди них был отец Петр, который отслужил молебен за упокой душ воинов. Ранее в городе были перезахоронены 12 тыс. советских солдат, которые были замучены фашистами. Их останки покоятся в семи братских и 43 индивидуальных могилах.
"Подводя итоги автопробега, можно отметить, что все поставленные задачи были выполнены, несмотря на попытки некоторых польских политиков насаждать русофобию. И мы, и поляки смогли почувствовать связь между памятью народов, общей историей, сложным переплетением судеб", — рассказал организатор акции Андрей Омельченко.
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