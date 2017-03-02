В среду, 1 марта, в Калининграде стартовал автопробег по местам захоронений советских солдат в Польше. Об этом сообщает
ТАСС.
В основной состав участников вошли порядка 40 человек. Они выехали в Варшаву на автобусе. Остальные желающие принять участие в мероприятии планируют присоединиться к участникам по мере продвижения по польским городам. Маршрут автопробега проходит через Ольштын, Варшаву, Кельце, Краков, Жешув, Сувалки, Белосток, Люблин и Одринки.
Активисты хотят посетить захоронения, возложить цветы и венки к мемориалам. В случае необходимости на местах будет наведён порядок.
Один из организаторов автопробега, член общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко сообщил: "Главная идея автопробега — сохранение памяти о наших воинах, сохранение исторической памяти. Бороться с собственной историей, ведь история Великой Отечественной войны — это не только история Советского Союза, который освобождал Польшу от фашизма, в этой войне гибли и польские солдаты, наверное, не самое умное занятие".
Автопробег проходит из Калининграда второй раз. В этом году участие в акции планировали принять порядка 100 блогеров, активистов общественных организаций и журналистов. Протяжённость маршрута составит
порядка двух тысяч километров.
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