1 марта из Калининграда стартует автопробег к советским захоронениям в Польше

Из Калининграда в города Польши 1 марта стартует автопробег "Дороги памяти". Об этом сообщает "Российская газета".



Россияне посетят места, которые связаны с попытками демонтажа. Целью автопробега является привлечение внимания к проблеме осквернения захоронений и памятников в Польше.



Участники планируют посетить Кельц, где в августе 2016 года разгромили братское кладбище советских солдат. Далее россияне поедут в Белосток, где захоронены 12 тыс. человек. Их имена неизвестны. Изначально люди были похоронены на лагерных кладбищах. Посетят участники автопробега и музей на месте крематориев Третьего рейха в концлагере "Майданек".

"Сохранение исторической памяти должно быть постоянным процессом, потому наши акции имеют продолжение. И каждый такой автопробег расширяет лагерь наших единомышленников, и прежде всего в самой Польше", — рассказал организатор автопробега, секретарь рабочей группы Общественной палаты Калининградской области по вопросам развития гражданского общества Андрей Омельченко.

Организаторами проекта являются Дискуссионный клуб "Калининградский блог-пост" и Калининградская региональная организация выпускников Львовского военно-политического училища "Лев".