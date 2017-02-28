1 марта из Калининграда стартует автопробег к советским захоронениям в Польше
Мемориал "Майданек" в Польше. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Из Калининграда в города Польши 1 марта стартует автопробег "Дороги памяти". Об этом сообщает
"Российская газета".
Россияне посетят места, которые связаны с попытками демонтажа. Целью автопробега является привлечение внимания к проблеме осквернения захоронений и памятников в Польше.
Участники планируют посетить Кельц, где в августе 2016 года разгромили братское кладбище советских солдат. Далее россияне поедут в Белосток, где захоронены 12 тыс. человек. Их имена неизвестны. Изначально люди были похоронены на лагерных кладбищах. Посетят участники автопробега и музей на месте крематориев Третьего рейха в концлагере "Майданек".
"Сохранение исторической памяти должно быть постоянным процессом, потому наши акции имеют продолжение. И каждый такой автопробег расширяет лагерь наших единомышленников, и прежде всего в самой Польше", — рассказал организатор автопробега, секретарь рабочей группы Общественной палаты Калининградской области по вопросам развития гражданского общества Андрей Омельченко.
Организаторами проекта являются Дискуссионный клуб "Калининградский блог-пост" и Калининградская региональная организация выпускников Львовского военно-политического училища "Лев".
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