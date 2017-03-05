Чиновник из Ленобласти заявил, что в Выборге замироточил памятник Ленину

Чиновник из Ленобласти Сергей Давыдов рассказал, что в Выборге замироточил памятник Ленину, установленный на городской площади. Об этом сообщает портал "47 новостей из Ленинградской области".

"Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя, – рассказал Давыдов изданию. – Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил".

По мнению чиновника, в стране начали "происходить чудеса". Он предложил финнам не расслабляться на случай, если "перешагнет волшебство через границу".