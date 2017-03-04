Поклонская: В Крыму замироточил бронзовый бюст Николая II
Фото с сайта en.wikipedia.org
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что в Крыму в столетнюю годовщину революции замироточил бронзовый бюст Николая II. Об этом сообщает "Новая газета".
Экс-прокурор Крыма заявила, что к памятнику идут родители с больными детьми в надежде на исцеление. По её словам, учёные не смогут объяснить "чудо".
Радиостанция "Говорит Москва" попыталась получить комментарий РПЦ. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать заявление Поклонской.
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