Поклонская: В Крыму замироточил бронзовый бюст Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что в Крыму в столетнюю годовщину революции замироточил бронзовый бюст Николая II. Об этом сообщает "Новая газета".

Экс-прокурор Крыма заявила, что к памятнику идут родители с больными детьми в надежде на исцеление. По её словам, учёные не смогут объяснить "чудо".

Радиостанция "Говорит Москва" попыталась получить комментарий РПЦ. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать заявление Поклонской.