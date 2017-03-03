Ярошук: Женщинам не нужны подарки на 8 Марта

Глава Калининграда Александр Ярошук поздравил женщин с наступающим Международным женским днём. В эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" градоначальник призвал не ограничиваться одним днём.

"Одного 8 Марта мало, чтобы говорить слова любви и благодарности. За терпение, прощение за наши иногда обидные слова. Хочу пожелать женщинам, чтобы им больше уделяли внимания, дарили любовь. Им больше ничего не надо. Им эти подарки вообще не нужны. Лишний раз позвони, улыбнись, не накричи, а скажи доброе слово", — сказал глава города в эфире программы "С добрым утром, Ярошук".