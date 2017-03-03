Ярошук: Женщинам не нужны подарки на 8 Марта
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
"Одного 8 Марта мало, чтобы говорить слова любви и благодарности. За терпение, прощение за наши иногда обидные слова. Хочу пожелать женщинам, чтобы им больше уделяли внимания, дарили любовь. Им больше ничего не надо. Им эти подарки вообще не нужны. Лишний раз позвони, улыбнись, не накричи, а скажи доброе слово", — сказал глава города в эфире программы "С добрым утром, Ярошук".
На следующей неделе в честь праздника один из рабочих дней объявляется выходным
. Получается, что рабочими будут всего четыре дня на неделе: понедельник, вторник, четверг и пятница. Кроме того, 7 марта рабочее время должно быть сокращено на час в связи с наступающим праздником.
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