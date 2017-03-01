На следующей неделе россиян ожидает выходной в среду
На следующей неделе один из рабочих дней объявляется выходным согласно производственному календарю на 2017 год.
Это связано с тем, что 8 Марта в этом году выпадает на среду. Соответственно, в этот день россияне официально будут отдыхать. Получается, что рабочими будут всего четыре дня на неделе: понедельник, вторник, четверг и пятница. Кроме того, 7 марта рабочее время должно быть сокращено на час в связи с наступающим праздником.
Следующие дополнительные выходные ожидают россиян в мае — граждане будут отдыхать 1, 8 и 9 числа.
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