В Калининграде суд запретил МП "Чистота" пользоваться свалкой в Космодемьянском
Центральный районный суд Калининграда поддержал иск природоохранного прокурора о запрете МП "Чистота" пользоваться полигоном ТБО в посёлке Космодемьянского. Об этом сообщает областная прокуратура.
Поводом для запрета послужило то, что полигон не внесён в реестр объектов размещения отходов, а, значит, его использование, противоречит требованиям закона. До момента, пока полигон не будет включён в реестр, пользоваться им нельзя.
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