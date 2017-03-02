В Калининграде суд запретил МП "Чистота" пользоваться свалкой в Космодемьянском

Центральный районный суд Калининграда поддержал иск природоохранного прокурора о запрете МП "Чистота" пользоваться полигоном ТБО в посёлке Космодемьянского. Об этом сообщает областная прокуратура.

Поводом для запрета послужило то, что полигон не внесён в реестр объектов размещения отходов, а, значит, его использование, противоречит требованиям закона. До момента, пока полигон не будет включён в реестр, пользоваться им нельзя.