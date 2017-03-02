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В Калининграде суд запретил МП "Чистота" пользоваться свалкой в Космодемьянском

19:39
  391 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Центральный районный суд Калининграда поддержал иск природоохранного прокурора о запрете МП "Чистота" пользоваться полигоном ТБО в посёлке Космодемьянского. Об этом сообщает областная прокуратура.
 
Поводом для запрета послужило то, что полигон не внесён в реестр объектов размещения отходов, а, значит, его использование, противоречит требованиям закона. До момента, пока полигон не будет включён в реестр, пользоваться им нельзя.
 
Напомним, что межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в Центральный районный суд в отношении МП "Чистота" еще осенью прошлого года. МП "Чистота" принимало у юридических лиц Калининградской области отходы производства и потребления, отнесённые к IV и V классам опасности, для утилизации их на полигоне бытовых отходов возле посёлка А. Космодемьянского. 
 

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