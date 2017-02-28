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Подделка за 6 млн: по вине недобросовестных поставщиков в калининградской больнице два года не работает томограф

Автор: Ольга Запивалова
18:46
  906 0
  • Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Суд подтвердил правомерность расторжения контракта Калининградской ЦГКБ с поставщиком, установившим на томограф поддельные запчасти за 6 миллионов. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель юридического отдела ЦГКБ Антонина Давыдова. 
 
Постановление тринадцатого Арбитражного апелляционного суда Санкт-Петербурга в пользу больницы было вынесено на минувшей неделе, 16 февраля. А история с ремонтом одного из двух томографов ЦГКБ началась два года назад, когда на одном аппарате понадобилось заменить рентгеновскую трубку. С тех пор томограф, купленный за бюджетные деньги, не работает, а больница судится с компанией, которая должна была его отремонтировать...

Непредвиденные расходы

"В июле 2015 года был объявлен аукцион на обслуживание томографа, в том числе закупку и установку самой дорогой запчасти — рентгеновской трубки, — рассказала редакции Антонина Давыдова. — Тендер выиграла ООО "Медисана Сервис". За 12,6 млн рублей, которые выделили из фонда непредвиденных расходов области, компания должна была установить новые детали". 
 
В сентябре трубку установили. 
 
"Монтаж происходил вечером, и представителей больницы при этом не было, а утром нам на подпись принесли акт выполненных работ, — рассказывает Антонина. — Однако наши специалисты заметили, что на трубке затёрты и сбиты номера, на маркировке есть отметка о её восстановлении и указана дата выпуска — март 2005 года. Сотрудники предприятия — изготовителя томографа подтвердили, что трубка уже использовалась, а маркировка — поддельная и не соответствует тем, что производят они". 
Эксперты установили, что трубка сделана из б/у деталей, которые ранее эксплуатировались в Америке с 2009 по 2014 год. 

Старые запчасти без документов

"Ни на одну запчасть нам не предоставили документов, — поясняет юрист. — В "Медисана Сервис" поясняли, мол, завод-изготовитель и дилеры отказали им в поставке модели, указанной в контракте. Мы обратились с жалобой в УФАС, однако и туда поставщик не предоставил документы на деталь, ссылаясь на коммерческую тайну..." 
 
Производитель томографа подтвердил: за новой трубкой к ним никто не обращался. 
 
30 октября 2015 года ЦГКБ в одностороннем порядке расторгла контракт с "Медисана Сервис" и обратилась в УФАС с требованием включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков, что антимонопольная служба и сделала. 

Иск на шесть миллионов 

После этого компания "Медисана Сервис" подала в суд два иска: первый — на решение УФАС, а второй — к больнице, потребовав признать расторжение контракта незаконным и взыскать 6 млн рублей за первый этап выполненных работ.
 
"Когда дело рассматривали в первой судебной инстанции, провели экспертизу. Она подтвердила, что томограф исправен, — говорит Антонина Давыдова. — Но мы хотели получить ответ на вопрос: "Новое оборудование или нет?" Увы, экспертиза с этим вопросом особо не разбиралась, и суд принял сторону поставщика. Мы обжаловали это решение, и осенью 2016 года тринадцатый Арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга вынес решение в нашу пользу, а 16 февраля суд оставил кассационную жалобу к больнице без удовлетворения. То есть процесс мы выиграли спустя год, а томограф не работает уже почти два года". 
 
 
Арбитражный суд Калининграда рассмотрел заявления "Медисана Сервис" к УФАС относительно внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков — этот процесс фирма тоже проиграла, но решение пока не вступило в законную силу. 
 
По словам юриста ЦГКБ, в апреле 2016 года УМВД России по Калининграду было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас оно находится в стадии расследования, а запчасти томографа в третий раз исследуются экспертами.
 
 
Сергей Куликов. Фото: Александр Подгорчук
 
Главный врач ЦГКБ Сергей Куликов сообщил редакции, что в данный момент в министерстве здравоохранения Калининградской области рассматривается вопрос о создании специальной централизованной сервисной службы, которая будет обслуживать всю тяжёлую медицинскую технику в регионе и следить за её работой. 
 
"Пока мы не предпринимаем никаких действий, касающихся ремонта томографа, а ждём указаний сверху в надежде, что дорогостоящий аппарат не будет простаивать годами", — заявил Сергей Куликов.
 
Напомним, единственный компьютерный томограф в ЦГКБ выходил из строя и не работал с сентября по декабрь 2016 года. Пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения из Калининграда и нескольких районов области в течение четырёх месяцев направляли на обследование в Калининградскую областную клиническую больницу. На ремонт томографа больница потратила 1,6 млн рублей
 
23 января вышел из строя компьютерный томограф в БСМП. В больнице утверждали, что работа медучреждения не была нарушена, а пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения и после ДТП также направлялись в ОКБ. В Минздраве сообщили, что с 1 февраля томограф работает.

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