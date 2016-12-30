В калининградской ЦКГБ после ремонта заработал томограф
Фото Министерства здравоохранения Калининградской области
В Центральной городской клинической больнице после ремонта заработал компьютерный томограф. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Калининградской области, с 23 декабря на отремонтированном оборудовании вновь обследуют пациентов, поступивших в медицинскую организацию с острым нарушением мозгового кровообращения.
По словам главного врача ЦГКБ Сергея Куликова, аппарат КТ не работал с сентября этого года. По этой причине была изменена маршрутизация пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения — жителей Московского района Калининграда, Мамонова, Ладушкина, Светлого, Балтийского района и Правдинского городского округа. В течение четырёх месяцев их перенаправляли в Калининградскую областную клиническую больницу.
Ремонт оборудования произведён за счёт средств больницы. На эти цели было направлено 1,6 млн рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.