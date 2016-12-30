В калининградской ЦКГБ после ремонта заработал томограф

В Центральной городской клинической больнице после ремонта заработал компьютерный томограф. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Калининградской области, с 23 декабря на отремонтированном оборудовании вновь обследуют пациентов, поступивших в медицинскую организацию с острым нарушением мозгового кровообращения.



По словам главного врача ЦГКБ Сергея Куликова, аппарат КТ не работал с сентября этого года. По этой причине была изменена маршрутизация пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения — жителей Московского района Калининграда, Мамонова, Ладушкина, Светлого, Балтийского района и Правдинского городского округа. В течение четырёх месяцев их перенаправляли в Калининградскую областную клиническую больницу.



Ремонт оборудования произведён за счёт средств больницы. На эти цели было направлено 1,6 млн рублей.