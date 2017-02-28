После реорганизации МП "Чистота" калининградские дворники начнут получать на 600 рублей больше

Дворники, работающие в МП "Чистота", после реорганизации предприятия начнут получать на 667 рублей больше, чем сейчас. Об этом в интервью газете "Дворник" сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда Юрий Кондратьев.



По словам чиновника, на сегодняшний день среднемесячная зарплата в "Чистоте" составляет 22,3 тысячи рублей. Такой же уровень планируется обеспечить и в бюджетном учреждении. Уборщики территорий после реорганизации предприятия, по словам Кондратьева, действительно будут иметь оклад в размере 4 825 рублей вместо нынешней тарифной ставки 5 408 рублей, однако их среднемесячная заработная плата с учётом всех предусмотренных выплат должна составить 11 483 рубля. А это на 667 рублей больше, чем в настоящее время.



Однако сотрудники "Чистоты" подозревают, что их зарплаты не только не возрастут, но и сократятся.



"Все расчёты идут по окладу: больничный лист, отпускные и так далее. Какие будут премии и как они будут начисляться — большой вопрос", — говорит работник пока ещё муниципального предприятия.



Как отметила руководитель МУП "Чистота", в среднем дворники в Калининграде получают порядка 11-12 тысяч рублей в месяц, с дополнительными участками — порядка 17 тысяч.



Согласно постановлению главы Калининграда, "Чистота" Согласно постановлению главы Калининграда, "Чистота" должна быть преобразована в муниципальное бюджетное учреждение до 1 апреля 2017 года. При этом задачи, стоящие перед организацией, остаются прежними: уборка территории и аналогичная деятельность. Движимое и недвижимое имущество, которое оценивается примерно в 50 миллионов рублей, остаётся на балансе нового учреждения.