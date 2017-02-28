После реорганизации МП "Чистота" калининградские дворники начнут получать на 600 рублей больше

Дворники, работающие в МП "Чистота", после реорганизации предприятия начнут получать на 667 рублей больше, чем сейчас. Об этом в интервью газете "Дворник" сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда Юрий Кондратьев.
По словам чиновника, на сегодняшний день среднемесячная зарплата в "Чистоте" составляет 22,3 тысячи рублей. Такой же уровень планируется обеспечить и в бюджетном учреждении. Уборщики территорий после реорганизации предприятия, по словам Кондратьева, действительно будут иметь оклад в размере 4 825 рублей вместо нынешней тарифной ставки 5 408 рублей, однако их среднемесячная заработная плата с учётом всех предусмотренных выплат должна составить 11 483 рубля. А это на 667 рублей больше, чем в настоящее время.
Однако сотрудники "Чистоты" подозревают, что их зарплаты не только не возрастут, но и сократятся.
"Все расчёты идут по окладу: больничный лист, отпускные и так далее. Какие будут премии и как они будут начисляться — большой вопрос", — говорит работник пока ещё муниципального предприятия.
Как отметила руководитель МУП "Чистота", в среднем дворники в Калининграде получают порядка 11-12 тысяч рублей в месяц, с дополнительными участками — порядка 17 тысяч.
Согласно постановлению главы Калининграда, "Чистота" должна быть преобразована в муниципальное бюджетное учреждение
до 1 апреля 2017 года. При этом задачи, стоящие перед организацией, остаются прежними: уборка территории и аналогичная деятельность. Движимое и недвижимое имущество, которое оценивается примерно в 50 миллионов рублей, остаётся на балансе нового учреждения.
О закрытии МУП "Чистота" глава города сообщил
ещё в июле 2016 года. На его место, по мнению властей, должно прийти учреждение, которое будет выполнять муниципальные заказы, минуя проведение аукционов. Однако позже Управление ФАС РФ по Калининградской области сочло данную инициативу городских властей незаконной и вынесло предостережение главе города и председателю комитета городского хозяйства Сергею Мельникову. По мнению контролирующих органов, преобразование "Чистоты" может привести к ограничению или устранению конкуренции.
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