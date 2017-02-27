ВЦИОМ: большинство россиян не верит в возможность ведения в стране честного бизнеса
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
Большинство Россиян не верит, что в нашей стране возможно вести честный бизнес. Об этом свидетельствуют
данные опроса ВЦИОМ.
93% респондентов положительно относятся к предпринимательству в стране. Открыть свой бизнес хотели бы 27% опрошенных. Главными препятствиями к началу своего дела люди считают бюрократию, высокие налоги, большие финансовые затраты и отсутствие стартового капитала. Называют россияне среди препятствий и высокую конкуренцию.
На вопрос о возможности ведения честного бизнеса в России 19% респондентов ответили, что не верят в это, ещё 37% опрошенных сказали, что это скорее невозможно. Затруднились ответить 3% респондентов. Верят в такую возможность 31% опрошенных. Отметим, что в 2007 году число тех, кто не верит в возможность вести бизнес и никого при этом не обманывать, было больше.
Опрос проводился 21—22 февраля. Всего вопросы задали 1 200 жителям России.
Ранее сообщалось
, что в 2017 году 40% калининградских компаний планируют увеличить штат. 14% предприятий хотят сократить сотрудников. 41% компаний в регионе не планируют менять численность персонала.
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