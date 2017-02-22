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Психолог советует женщинам не тратиться на дорогие подарки к 23 Февраля

17:21
  1169 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Психолог посоветовал женщинам не тратить много денег на подарки к 23 Февраля. Об этом пишет "Российская газета".

Кредит для любимого

По словам психолога Павла Волженкова, женщины в России иногда даже берут кредиты, чтобы поразить любимого. Однако делать этого не стоит, считает специалист. Ведь роскошный подарок человек может не оценить — и девушка будет обижена.

Когда речь идёт о молодой паре, о людях от 20 лет, которые ещё не состоят в браке, а только встречаются, надо учитывать, что им свойственно стереотипное мышление. Стереотипы эти, как правило, берутся из глянцевых журналов, социальных сетей. Девушки видят красивые предметы одежды, аксессуары, дорогие телефоны. Реклама показывает, как юные красавицы дарят дорогостоящие подарки своим возлюбленным, а те в ответ с восхищением и благодарностью смотрят на своих дам и готовы вот-вот предложить руку и сердце", — говорит Павел Волженков.

Вдруг он мечтает о носках

Психолог советует изучить мысли и настроения любимого и подарить ему на 23 Февраля то, что отвечает именно этим его желаниям. Вдруг он мечтает именно о тёплых носках или термобелье, потому что договорился с друзьями поехать на рыбалку?

Не проще приходится и женщинам, даже давно живущим в браке. Они могут и знать о мечтах мужа, но предпочитают просто "отдариться".

Скупые жёны

Ой, забегу сейчас в какой-нибудь магазин, куплю что подешевле, и сойдёт. Лучше сэкономим деньги в семейном бюджете, а потом купим что-нибудь для дома или отдыхать поедем", — так, по мнению психолога, рассуждает большинство замужних дам.

При этом психолог не советует дарить очень дешёвые подарки, безделушки, которые человек просто выбросит. Иногда неудачные подарки приводят к взаимным упрёкам, обидам, ссорам.

Муж и жена уже достаточно хорошо знают вкусы другу друга, поэтому супругу надо выбрать действительно нужный и достойный подарок (но необязательно супердорогой), которым он будет долго пользоваться. Возможно, и на благо семьи. Если, например, идёт речь о наборе инструментов для строительства или ремонта", — советует психолог.

Что дарить коллегам по работе

А вот коллегам по работе, по мнению Павла Волженкова, лучше преподнести универсальный презент — канцелярские принадлежности, флешки, зарядки для мобильных устройств.

Напомним, большинству калининградцев их близкие не дарят ничего. На первом месте среди самых популярных презентов ожидаемо оказались бритвенные принадлежности. Далее — парфюм, носки/трусы и романтический ужин.

При этом в виш-листах калининградцев фигурируют самые разные вещи — от спиннинга до "седьмого" айфона. Некоторые мечтают о машине или оружии. Калининградцы с более скромными запросами хотят получить в подарок к 23 Февраля кальян, 3D-принтер, строительный инструмент, банку протеина, летнюю "резину" на автомобиль, сертификат на обслуживание в автосервисе, телескоп. Пользователи Instagram добавили к "хотелкам" кожаный ремень, инкрустированные янтарём эксклюзивные нарды ручной работы, спортивный инвентарь и дорогой алкоголь.

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
17:36
Подарки надо дарить "от души" и от "всего сердца."
И насколько позволяет кошелёк, естественно.
А психолог волженков, это "субтильно - худосочного вида существо с бородкой", пусть поучит свою жену щи варить........
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natsmakova
natsmakova #
20:00
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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