Какие подарки калининградские мужчины действительно хотят получить 23 февраля: опрос Клопс.Ru

Мы спросили в группе Клопс.Ru "ВКонтакте" , какие подарки калининградские мужчины хотели бы получить 23 февраля и что им дарят в реальной жизни.



Оказалось, что большинству их близкие не дарят ничего. На первом месте среди самых популярных презентов ожидаемо оказались бритвенные принадлежности. Далее — парфюм, носки/трусы и романтический ужин.

Судя по нашему опросу, калининградки предпочитают дарить представителям сильного пола традиционные "мужские" презенты.



"Как-то дарила набор инструментов, — признаётся калининградка Наталья и уточняет: Это был любимый мужчина".



"Хорошие подарки дарю только тем, кто служил, а носки и бритву — тем, кто не служил", — говорит читательница Ольга.

Но некоторые проявляют недюжинную фантазию при выборе подарков.

Кстати, в Белоруссии тоже решили подойти к традиционным подаркам на 23 Февраля с юмором: в продаже появились мужские носки в консервных банках.



Мы решили узнать, что же мужчины на самом деле хотят получить 23 февраля. Оказалось, в виш-листах калининградцев Мы решили узнать, что же мужчины на самом деле хотят получить 23 февраля. Оказалось, в виш-листах калининградцев фигурируют самые разные вещи — от спиннинга до седьмого айфона. Некоторые мечтают о машине или оружии. Или даже собственной земле.

Калининградцы с более скромными запросами хотят кальян, 3D-принтер, строительный инструмент, банку протеина, летнюю резину на автомобиль, сертификат на обслуживание в автосервисе, телескоп. Пользователи Instagram добавили к "хотелкам" кожаный ремень, инкрустированные янтарём эксклюзивные нарды ручной работы, спортивный инвентарь и дорогой алкоголь.



Интересно, что многие мечтают получить в подарок от близких "спокойствие" или хотя бы "день спокойной жизни". Более удачливые в личной жизни не прочь получить в подарок "эротический танец".

Среди неординарных ответов фигурирует "офис с видом на Кремль" и другие:

По данным опроса сайта "Зарплата.ру", большинство калининградцев (62%) считают, что поздравлять с 23 Февраля нужно только причастных к защите Родины (военных, служивших в армии, силовиков). Треть (35%) предлагает уделять внимание в этот день всем мужчинам — вне зависимости от того, служили ли те в армии или нет.



В 29% компаний не принято дарить подарки мужчинам. В 42% организаций обычно дарят каждому индивидуальный подарок. В каждой пятой компании принято дарить один общий подарок на всех.