Какие подарки калининградские мужчины действительно хотят получить 23 февраля: опрос Клопс.Ru

Мы спросили в группе Клопс.Ru "ВКонтакте"
, какие подарки калининградские мужчины хотели бы получить 23 февраля и что им дарят в реальной жизни.
Оказалось, что большинству их близкие не дарят ничего. На первом месте среди самых популярных презентов ожидаемо оказались бритвенные принадлежности. Далее — парфюм, носки/трусы и романтический ужин.
Судя по нашему опросу, калининградки предпочитают дарить представителям сильного пола традиционные "мужские" презенты.
"Как-то дарила набор инструментов, — признаётся калининградка Наталья и уточняет: Это был любимый мужчина".
"Хорошие подарки дарю только тем, кто служил, а носки и бритву — тем, кто не служил", — говорит читательница Ольга.
Но некоторые проявляют недюжинную фантазию при выборе подарков.
Кстати, в Белоруссии тоже решили подойти к традиционным подаркам на 23 Февраля с юмором: в продаже появились
мужские носки в консервных банках.
Мы решили узнать, что же мужчины на самом деле хотят получить 23 февраля. Оказалось, в виш-листах калининградцев фигурируют
самые разные вещи — от спиннинга до седьмого айфона. Некоторые мечтают о машине или оружии. Или даже собственной земле.
Калининградцы с более скромными запросами хотят кальян, 3D-принтер, строительный инструмент, банку протеина, летнюю резину на автомобиль, сертификат на обслуживание в автосервисе, телескоп. Пользователи Instagram добавили
к "хотелкам" кожаный ремень, инкрустированные янтарём эксклюзивные нарды ручной работы, спортивный инвентарь и дорогой алкоголь.
Интересно, что многие мечтают получить в подарок от близких "спокойствие" или хотя бы "день спокойной жизни". Более удачливые в личной жизни не прочь получить в подарок "эротический танец".
Среди неординарных ответов фигурирует "офис с видом на Кремль" и другие:
По данным опроса сайта "Зарплата.ру", большинство калининградцев (62%) считают,
что поздравлять с 23 Февраля нужно только причастных к защите Родины (военных, служивших в армии, силовиков). Треть (35%) предлагает уделять внимание в этот день всем мужчинам — вне зависимости от того, служили ли те в армии или нет.
В 29% компаний не принято дарить подарки мужчинам. В 42% организаций обычно дарят каждому индивидуальный подарок. В каждой пятой компании принято дарить один общий подарок на всех.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.