Опрос: почти в половине калининградских компаний не отмечают 23 Февраля
Фото Александра Подгорчука
В 42% калининградских компаний не отмечают День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. К таким выводам по результатам исследования пришли специалисты сайта "Зарплата.ру", опросив 687 калининградцев.
Опрос показал, что большинство калининградцев (62%) считают, что поздравлять с 23 Февраля нужно только причастных к защите Родины (военных, служивших в армии, силовиков). Треть (35%) предлагает уделять внимание в этот день всем мужчинам — вне зависимости от того, служили ли те в армии.
В 29% компаний не принято дарить подарки мужчинам. В 42% организаций обычно дарят каждому индивидуальный подарок. В каждой пятой компании принято дарить один общий подарок на всех.
При этом на вопрос о том, какие подарки чаще всего дарят 23 февраля, большинство мужчин ответили: парфюм, носки и бритвенный станок. При этом опрошенные отметили в качестве лучшего подарка "внимание любимой женщины" и "романтический вечер".
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