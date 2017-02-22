В Кремле прокомментировали решение суда об отмене приговора Ильдару Дадину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда об отмене приговора в отношении активиста Ильдара Дадина. Об этом сообщает "Лента.ру".

Это решение Верховного суда, и нужно уважать любые решения суда, тем более Верховного", — сказал Песков.

Ранее стало известно, что единственному в стране осуждённому по статье о повторных нарушениях на митингах отменили приговор. В Верховном суде поддержали ходатайство Генпрокуратуры, в которой не увидели состава преступления в действиях Ильдара Дадина.



Активист был осуждён в декабре 2015 года. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Позже срок сократили на полгода. Наказание Дадин отбывал в исправительной колонии Алтайского края, куда его перевели из аналогичного учреждения в Сегеже.