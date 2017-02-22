Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
Ильдар Дадин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Верховный суд постановил отменить приговор активисту Ильдару Дадину, являющемуся первым в стране осуждённым по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Об этом сообщает
Интерфакс.
Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры. Представитель ведомства заявил, что в действиях Дадина не было состава преступления. Решение президиума суда было оглашено в среду, 22 февраля. Приговор в отношении активиста отменён, а дело закрыто.
Ильдар Дадин является единственным в стране осуждённым по статье о повторных нарушениях на митингах. Максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок пять лет. К ответственности могут привлечь лицо, которое за полгода более двух раз совершило одноимённое административное нарушение.
Виновным в совершении преступления Дадина признали в декабре 2015 года. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Позже срок наказания снизили на полгода.
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