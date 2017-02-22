Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину

Верховный суд постановил отменить приговор активисту Ильдару Дадину, являющемуся первым в стране осуждённым по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Об этом сообщает Интерфакс.



Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры. Представитель ведомства заявил, что в действиях Дадина не было состава преступления. Решение президиума суда было оглашено в среду, 22 февраля. Приговор в отношении активиста отменён, а дело закрыто.



Ильдар Дадин является единственным в стране осуждённым по статье о повторных нарушениях на митингах. Максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок пять лет. К ответственности могут привлечь лицо, которое за полгода более двух раз совершило одноимённое административное нарушение.



Виновным в совершении преступления Дадина признали в декабре 2015 года. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Позже срок наказания снизили на полгода.