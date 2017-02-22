Политолог об опросе, касающемся отношения американцев к России: Даже в украинской колонии таких данных быть не может
Политолог Михаил Синельников-Оришак не согласился с результатами опроса Gallup о том, что 70% американцев негативно относятся к России. Эксперт заявил об этом в эфире радиостанции Sputnik.
Это очень лукаво, что что-то там выросло, что-то упало. Если бы звучало так: 70% американцев равнодушно относятся к России, процентов 20 — положительно, и процентов 10 — отрицательно, это было бы более похоже на правду, — сказал политолог.
Михаил Синельников-Оришак рассказал, что неоднократно бывал в США и не видел негативного отношения. Американцы, по его словам, относятся к России с искренним интересом.
Эти цифры, из которых можно сделать вывод, что 70% американцев негативно воспринимают Россию, — ерунда, ерунда полнейшая, ерунда ерундовая. Я не знаю, как они проводили эту статистику. Но, я думаю, даже в украинской колонии таких цифр быть не может. Надо прекращать смотреть с туземным блеском в глазах на вот эти вот организации, — заявил эксперт.
Ранее сообщалось
, что компания Gallup провела опрос, согласно которому позитивно к России относятся 28% американцев, а негативно — 70%. 22% респондентов хорошо относятся к президенту Владимиру Путину, а плохо — 72% жителей Штатов.
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