Опрос: в США выросло количество людей, которые хорошо относятся к Путину

Всё больше американцев положительно оценивают Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведённого компанией Gallup, сообщает РИА "Новости"

В опросе приняли участие около 1 тыс. человек из 50 штатов. Согласно исследованию, если в 2003 году к российскому президенту хорошо относились 13% жителей США, то сейчас таковых 22%. Негативно Путина воспринимают 72% респондентов.

Наиболее значительно своё мнение изменили республиканцы. Среди них количество тех, кто оценивает Путина положительно, выросло с 12 до 32%.

К России позитивно относятся 28% жителей Штатов. Негативно страну воспринимают 70% опрошенных.