В Калининграде мужчины чаще идут работать в IT и на производство, а женщины — в торговлю

В компании "HeadHunter Северо-Запад" проанализировали резюме соискателей из Калининградской области, размещённые с начала 2017 года, и выяснили, что в Калининградской области работающих мужчин больше, чем женщин, и некоторые трудовые сферы чётко поделены по гендерному принципу. Об этом сообщается на сайте агентства.

Для обоих полов самая популярная сфера для размещения резюме — "Продажи". У мужчин в топ-5 также вошли такие профессиональные области, как: "IT, телеком", "Производство", "Начало карьеры", "Транспорт". У женщин лидируют "Бухгалтерия", "Административный персонал" и "Банки".



Интересно, что наибольшее преобладание мужчин наблюдается в "классических" мужских профессиональных областях. Так, в сфере "Рабочий персонал" 94% от всех размещённых резюме оказались от мужчин. В сфере "IT, телеком" 84% мужских резюме.

На производстве резюме от сильного пола — 74%, в топ-менеджменте — 63%, в строительстве хотят работать 61% мужчин.

При этом работодатель не имеет права руководствоваться вопросом половой принадлежности при приёме на работу соискателей.



Согласно ТК, принимать решение о найме нового сотрудника работодатель должен прежде всего исходя из деловых и профессиональных качеств кандидата, — говорит Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы "HeadHunter Северо-Запад". — Все другие критерии, включая пол, возраст и т. п., не могут быть основанием для отказа в трудоустройстве. Однако ряд профессий исторически воспринимаются как "женские" или "мужские". Например, работа, связанная с большими физическими нагрузками, скорее подойдёт кандидатам-мужчинам. В области бухгалтерии, административной работы, в HR-сфере и в других, где требуются высокая ответственность, скрупулёзность, внимание к мелочам, традиционно преобладают соискательницы прекрасного пола. Тем не менее подобные стереотипы с течением времени уходят в прошлое, гендерные границы в профессиях всё больше размываются. Растёт доля женщин, выбирающих позиции, которые всегда были прерогативой мужчин. Например, машинист крана, программист и т. д.".