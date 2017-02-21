МИД РФ опубликовал в "Фейсбуке" стихотворение Лаврова, посвящённое Чуркину
Сергей Лавров у траурной фотографии Виталия Чуркина. Фото с официального сайта МИД
МИД России опубликовал стихотворение министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, посвящённое постпреду страны при ООН Виталию Чуркину, скончавшемуся накануне. Оно размещено
на официальной странице ведомства в социальной сети "Фейсбук".
В 1994 году Виталий Чуркин почти весь февраль провёл в Боснии и Герцеговине. Он добивался объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале. Ответственность за происшествие пытались возложить на сербов.
Лавров написал, что в 1990 году оба политика одновременно были назначены заместителями министра. Он отметил, что Чуркин скончался на боевом посту за несколько часов до дня рождения.
Затем в публикации приводится стихотворение, которое Лавров написал к 42-му дню рождения Чуркина.
Виталий Чуркин ушёл
из жизни в понедельник, 20 февраля. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет. Официальная причина смерти пока не обнародована.
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