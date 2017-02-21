МИД РФ опубликовал в "Фейсбуке" стихотворение Лаврова, посвящённое Чуркину

МИД России опубликовал стихотворение министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, посвящённое постпреду страны при ООН Виталию Чуркину, скончавшемуся накануне. Оно размещено на официальной странице ведомства в социальной сети "Фейсбук".



В 1994 году Виталий Чуркин почти весь февраль провёл в Боснии и Герцеговине. Он добивался объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале. Ответственность за происшествие пытались возложить на сербов.



Лавров написал, что в 1990 году оба политика одновременно были назначены заместителями министра. Он отметил, что Чуркин скончался на боевом посту за несколько часов до дня рождения.



Затем в публикации приводится стихотворение, которое Лавров написал к 42-му дню рождения Чуркина.