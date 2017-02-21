Путин выразил соболезнования родным Виталия Чуркина
Фото: постоянное представительство РФ при ООН
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина в связи с его кончиной, а также все коллективу МИД. Об этом сообщается на сайте президента России.
Глав государства отметил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина. Выдающийся дипломат всего себя отдавал работе, представляя Россию в ООН.
В постоянном представительстве РФ при ООН с 21 по 23 февраля будет открыта книга соболезнований. "Искренне скорбим вместе с Ириной Евгеньевной Чуркиной, дочерью Анастасией и сыном Максимом, его родными и близкими", — сообщается на сайте постпредства. Больше сорока лет Виталий Чуркин отдал служению России, из них больше двадцати – в качестве Посла России в Брюсселе, Оттаве, а также в качестве Постпреда при ООН в Нью-Йорке, где он проработал более 10 лет.
Напомним, что дипломат ушёл
из жизни на рабочем посту. Во вторник, 21 февраля, Чуркину должно было исполниться 65 лет.
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