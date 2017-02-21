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Путин выразил соболезнования родным Виталия Чуркина

20 февраля 201720:57
  1835 1
  • Фото: постоянное представительство РФ при ООН
Фото: постоянное представительство РФ при ООН
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина в связи с его кончиной, а также все коллективу МИД. Об этом сообщается на сайте президента России.
 
Глав государства отметил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина. Выдающийся дипломат всего себя отдавал работе, представляя Россию в ООН.
 
В постоянном представительстве РФ при ООН с 21 по 23 февраля будет открыта книга соболезнований. "Искренне скорбим вместе с Ириной Евгеньевной Чуркиной, дочерью Анастасией и сыном Максимом, его родными и близкими", — сообщается на сайте постпредства. Больше сорока лет Виталий Чуркин отдал служению России, из них больше двадцати – в качестве Посла России в Брюсселе, Оттаве, а также в качестве Постпреда при ООН в Нью-Йорке, где он проработал более 10 лет.
 
Напомним, что дипломат ушёл из жизни на рабочем посту. Во вторник, 21 февраля, Чуркину должно было исполниться 65 лет. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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mishasidorov2018
mishasidorov2018 #
20 февраля 201722:19
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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