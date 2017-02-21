Путин выразил соболезнования родным Виталия Чуркина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина в связи с его кончиной, а также все коллективу МИД. Об этом сообщается на сайте президента России.

Глав государства отметил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина. Выдающийся дипломат всего себя отдавал работе, представляя Россию в ООН.

В постоянном представительстве РФ при ООН с 21 по 23 февраля будет открыта книга соболезнований. "Искренне скорбим вместе с Ириной Евгеньевной Чуркиной, дочерью Анастасией и сыном Максимом, его родными и близкими", — сообщается на сайте постпредства. Больше сорока лет Виталий Чуркин отдал служению России, из них больше двадцати – в качестве Посла России в Брюсселе, Оттаве, а также в качестве Постпреда при ООН в Нью-Йорке, где он проработал более 10 лет.