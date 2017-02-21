В Калининграде дома на четырёх улицах и детсад отключили от горячей воды и отопления

В Калининграде во вторник, 21 февраля, в течение дня для работ на сетях запланированы отключения от горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Плановых отключений от холодного водоснабжения и электричества во вторник не будет.



В пресс-службе мэрии отметили, что в понедельник утром из-за аварии от электроснабжения были отключены дома по улицам Киевской, Тихорецкой, Судостроительной и Машиностроительной. Устранение причины аварии заняло чуть больше часа.



За истекшие сутки в Калининграде чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.