Москвич, державший в заложниках семью, прыгнул с пятого этажа на батут спасателей

В Москве Леонид Оводов, державший в заложниках свою гражданскую жену и трёх маленьких дочек, задержан полицией. Об этом сообщает СУ СКР по Москве.
Последние пару часов Оводов активно общался с людьми, собравшимися на улице, снимал их на видео, вёл прямую трансляцию в интернете. По словам очевидцев, мужчина вёл себя очень спокойно, пил кофе, выглядывал из окна.
Перед прыжком Оводов попросил людей внизу передать его номер телефона посольствам Китая и Ирана, предупредил, что прыгнет, сделал шаг из окна и упал на растянутый спасателями куб.
К мужчине подоспели сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, повели его в машину. По дороге Оводов вырвался и пытался бежать, выкрикивая лозунги, но был задержан. Его везут на врачебный осмотр, чтобы проверить на вменяемость, а после передадут следователям.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Жена и дети, бывшие в заложниках семь часов, не пострадали
Напомним, что инцидент случился
в понедельник, 20 февраля, в Ново-Переделкино. Он требовал, чтобы с ним связались послы Китая, КНДР или Ирана. Захвативший заложников утверждает, что хочет передать дипломатам доказательства того, что "Россия управляется сионистами".
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