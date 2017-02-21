Москвич, державший в заложниках семью, прыгнул с пятого этажа на батут спасателей

В Москве Леонид Оводов, державший в заложниках свою гражданскую жену и трёх маленьких дочек, задержан полицией. Об этом сообщает СУ СКР по Москве.

Последние пару часов Оводов активно общался с людьми, собравшимися на улице, снимал их на видео, вёл прямую трансляцию в интернете. По словам очевидцев, мужчина вёл себя очень спокойно, пил кофе, выглядывал из окна.

Перед прыжком Оводов попросил людей внизу передать его номер телефона посольствам Китая и Ирана, предупредил, что прыгнет, сделал шаг из окна и упал на растянутый спасателями куб.

К мужчине подоспели сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, повели его в машину. По дороге Оводов вырвался и пытался бежать, выкрикивая лозунги, но был задержан. Его везут на врачебный осмотр, чтобы проверить на вменяемость, а после передадут следователям.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Жена и дети, бывшие в заложниках семь часов, не пострадали