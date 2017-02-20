В Москве мужчина захватил свою семью в заложники с требованием предоставить ему убежище в КНДР
Житель Москвы захватил в заложники собственную семью и требует предоставить ему убежище в КНДР, Китае или Иране. Об этом пишет РИА "Новости".
Инцидент произошёл в понедельник, 20 февраля. Сейчас полицейские ведут переговоры с захватчиком, который удерживает в квартире на Боровском шоссе жену и троих детей. Изначально он не хотел пускать родственников в дом, а потом, наоборот, решил не выпускать.
О своих требованиях москвич написал "ВКонтакте
". Мужчина требует, чтобы с ним связались послы Китая, КНДР или Ирана. Захвативший заложников утверждает, что хочет передать дипломатам доказательства того, что "Россия управляется сионистами".
"Привлекайте СМИ. Пусть потом меня посадят или в дурку определят (обычно осведомленых или тихо убивают или накачивают и сажают в дурку), - пишет мужчина на своей странице в соцсети. - Мне нужна связь с посольством. Я не хочу поднимать шум, но могу. Хотите помочь обратитесь в посольство или Китая или КНДР и Иран. Передайте моё сообщение, я буду говорить только на территории этих посольств".
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