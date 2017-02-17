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Глава "Почты России" заявил, что мем "Ждун" — символ, с которым организация расстаётся

17:37
  748 1
  • "Ждун". Фото с официального сайта Маргрит ван Брифорт
"Ждун". Фото с официального сайта Маргрит ван Брифорт
Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов во время представления программы "Почта без очередей" в одном из отделений Москвы заявил, что мем "Ждун" является символом старой организации, с которым компания расстаётся. Об этом сообщает ТАСС.

Человек в костюме "Ждуна" появился в отделении "Почты России на мероприятии, представленном руководством организации. Программа "Почта без очередей" предусматривает изменение схемы работы с юридическими лицами и стандартов обслуживания в целом. На "Почте России" планируют перейти и к новой кадровой политике.

На шутки о том, что мем символизирует работу компании, Дмитрий Страшнов ответил: "У нас здесь Ждун такой прекрасный сидит, мы всегда его будем ждать в гости — как символ старой почты, с которым мы, правда, расстаёмся".

"Ждун" придуман голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Официальное название этой скульптуры звучит как Homunculus Loxodontus. По словам автора, её навели на мысль пациенты, сидящие в очереди, и Маргрит решила сделать им такого компаньона. Оригинальная скульптура установлена в Лейденском университете Нидерландов.

Калининградцы шутливо сравнивают со "Ждуном" скульптуру морского слона, установленную у Верхнего озера. Маргрит ван Брифорт рассказывала Клопс.Ru о том, что у Ждуна скоро появится "девушка", и объяснила, почему он не сможет приехать в Россию. 

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«Интернет-мем "Ждун»

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1 комментарий Правила комментирования

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anyahukina
anyahukina #
19:43
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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