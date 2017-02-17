Глава "Почты России" заявил, что мем "Ждун" — символ, с которым организация расстаётся

Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов во время представления программы "Почта без очередей" в одном из отделений Москвы заявил, что мем "Ждун" является символом старой организации, с которым компания расстаётся. Об этом сообщает ТАСС.
Человек в костюме "Ждуна" появился в отделении "Почты России на мероприятии, представленном руководством организации. Программа "Почта без очередей" предусматривает изменение схемы работы с юридическими лицами и стандартов обслуживания в целом. На "Почте России" планируют перейти и к новой кадровой политике.
На шутки о том, что мем символизирует работу компании, Дмитрий Страшнов ответил: "У нас здесь Ждун такой прекрасный сидит, мы всегда его будем ждать в гости — как символ старой почты, с которым мы, правда, расстаёмся".
"Ждун" придуман
голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Официальное название этой скульптуры звучит как Homunculus Loxodontus. По словам автора, её навели на мысль пациенты, сидящие в очереди, и Маргрит решила сделать им такого компаньона. Оригинальная скульптура установлена в Лейденском университете Нидерландов.
Калининградцы шутливо сравнивают
со "Ждуном" скульптуру морского слона, установленную у Верхнего озера. Маргрит ван Брифорт рассказывала Клопс.Ru о том, что у Ждуна скоро появится "девушка", и объяснила
, почему он не сможет приехать в Россию.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t968
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.