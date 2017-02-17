Глава "Почты России" заявил, что мем "Ждун" — символ, с которым организация расстаётся

Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов во время представления программы "Почта без очередей" в одном из отделений Москвы заявил, что мем "Ждун" является символом старой организации, с которым компания расстаётся. Об этом сообщает ТАСС.



Человек в костюме "Ждуна" появился в отделении "Почты России на мероприятии, представленном руководством организации. Программа "Почта без очередей" предусматривает изменение схемы работы с юридическими лицами и стандартов обслуживания в целом. На "Почте России" планируют перейти и к новой кадровой политике.



На шутки о том, что мем символизирует работу компании, Дмитрий Страшнов ответил: "У нас здесь Ждун такой прекрасный сидит, мы всегда его будем ждать в гости — как символ старой почты, с которым мы, правда, расстаёмся".



"Ждун" "Ждун" придуман голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Официальное название этой скульптуры звучит как Homunculus Loxodontus. По словам автора, её навели на мысль пациенты, сидящие в очереди, и Маргрит решила сделать им такого компаньона. Оригинальная скульптура установлена в Лейденском университете Нидерландов.



Калининградцы шутливо Калининградцы шутливо сравнивают со "Ждуном" скульптуру морского слона, установленную у Верхнего озера. Маргрит ван Брифорт рассказывала Клопс.Ru о том, что у Ждуна скоро появится "девушка", и объяснила , почему он не сможет приехать в Россию.