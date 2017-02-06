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Автор "Ждуна" Маргрит ван Брифорт: Россияне узнают в нём себя. У вас с ним один менталитет: всегда чего-то ждёте

Автор: Владимир Аксёнов
13:26
  1312 1
  • Коллаж Виктора Буздина
Коллаж Виктора Буздина
Нидерландский художник, создатель скульптуры Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт рассказала Клопс.Ru о том, что у Ждуна скоро появится "девушка", и объяснила, почему он не сможет приехать в Россию. 
 
— Маргрит, когда ты узнала о популярности своей скульптуры в России?
 
— Примерно неделю назад, когда внезапно на мой "Инстаграм" стали массово подписываться пользователи из России. Я стала гуглить и нашла статью на русском языке о себе и своей скульптуре. Пришлось искать того, кто смог бы перевести. 
 
— Тебе нравится, как его прозвали наши соотечественники?
 
— Мне нравится это имя! Только я не совсем уверена, правильно ли его произношу. И мне интересно, кто же именно его придумал. 
 
 
Фото с официального сайта Маргрит ван Брифорт
 
— Как ты думаешь, почему Ждун стал таким популярным именно в России?
 
— Мне говорили, что россияне узнают в нём себя. У вас с ним один менталитет: всегда чего-то ждёте. 
 
— Недавно калининградцы сравнили немецкую скульптуру на Верхнем озере в Калининграде с твоим Ждуном. Действительно ли есть сходство, на твой взгляд?
 
— Ну, они правы: у них есть много общего, особенно голова морского слона. Я нашла её в интернете, и эта мордочка была самой симпатичной, самой милой из тех, что я когда-либо видела. Это идеально подходило к той задумке, которую я хотела реализовать. Вот и та самая картинка. 
 
 
— Как насчёт того, чтобы прилететь в Россию вместе со своей скульптурой?
 
— Я рассматривала возможность привезти его в Россию и получила много предложений. Но он был продан медицинскому центру в Лейдене, так что я не могу просто взять его. Может быть, сделаю копию, но это нужно обсудить с нынешним владельцем оригинальной скульптуры. 
 
— Ты уже, наверное, слышала, что одна российская компания хочет запатентовать бренд "Ждун". Что ты думаешь по этому поводу?
 
— Я бы хотела продавать игрушки в виде Ждуна. Да, я слышала, что в России какая-то компания уже пытается это сделать, причём без моего разрешения. Думаю, я сначала свяжусь с ними и попытаюсь договориться. Я не согласна с тем, что мою идею можно вот так, без разрешения, использовать. Это воровство. Но если пойдут со мной на контакт, то я очень хочу выслушать их идеи и, возможно, найти способ их реализации. 
 
 
Фото со страницы художницы в Facebook
 
— Маргрит, пару слов о себе. Как ты решила стать художником?
 
— Я училась в Художественной академии в Утрехте. На самом деле, никогда не думала о том, что смогу стать настоящим художником, и после того, как окончила учёбу, хотела получить другое образование. Но неожиданно для себя я стала участвовать во множестве выставок, поэтому решила отложить свои планы и сосредоточиться больше на своей творческой карьере. 
 
— Как к тебе пришла идея создать такое довольно странное существо?
 
— Я должна была сделать что-нибудь для медицинского центра в Лейдене. Но я не хотела создавать что-нибудь связанное с медициной или болезнями. Я хотела связать это с пациентами. Найти способ показать, что они просто должны ждать своей участи с надеждой на лучшее. Я хотела также, чтобы он  стал своего рода спутником — привлекательным и милым. Тем, с кем вам комфортно, и тем, кто может заставить вас смеяться. 
 
В этом центре проводится много генетических исследований. И мой персонаж — своего рода неудавшийся эксперимент, он ждёт и надеется на то, чтобы стать лучше. Он словно большой милый комок плоти, который хочется обнять.
 
В центре я видела очень много пожилых людей, которые сидели со сложенными руками и терпеливо ожидали. Вот именно они вдохновили меня слепить его именно в этом положении. 
 
 
Фото со страницы художницы в Facebook
 
— Как к нему относятся в Нидерландах?
 
— Все хотят обнять его и сесть рядом, чтобы сделать селфи. Может, один или два человека и думают, что он страшный и может напугать детей, но дети любят его больше всего. 
 
— Как бы ты описала Ждуна?
 
— Я думаю, что он немного застенчив… Такой застенчивый мечтатель, совсем как я. Это ведь мой ребёнок, в конце концов.
 
— Может, стоит сделать ему подружку? Ему, наверное, одиноко быть единственным в своём роде.
 
— Я уже нарисовала женскую версию. Может, в будущем сделаю скульптуру. Но я не думаю, что до тех пор ему будет одиноко со всеми этими людьми, которые хотят обнять его и посидеть в его компании. 
 
 
Фото со страницы художницы в Facebook
 
— Сама часто ли ты чувствуешь себя Ждуном?
 
— Определённо, да! Я испытываю те же чувства, что и он. Ну, может, не настолько сильно, как люди из России. Но каждый знает, каково это — быть в плену ожидания, зная, что ничего не можешь сделать, кроме как ждать. 
 
— У тебя уже есть идеи новой скульптуры?
 
— У меня скоро будет очень увлекательная выставка, она пройдёт на станции метро. И я хотела бы сделать что-нибудь тематическое и похожее на предыдущую работу. Например, ожидание поезда. Я люблю наблюдать за тем, как совершенно разные люди собираются в одном месте и молча томятся в ожидании.
 
— Как ты думаешь: может, человечество — это вообще такой большой Ждун?
 
— Я думаю, что мы, действительно, всегда ждём чего-то или кого-то, кто начал бы действовать. Кто нашёл бы решение наших проблем. Мы слишком зависимы от нынешней системы управления обществом и не знаем, как выйти из этого. Но, если говорить честно, мы и не хотим выбираться, потому что мы ленивые существа и хотим определённого порядка в нашей жизни.

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1 комментарий Правила комментирования

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serzhnosov91
serzhnosov91 #
14:23
Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
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