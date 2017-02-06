Автор "Ждуна" Маргрит ван Брифорт: Россияне узнают в нём себя. У вас с ним один менталитет: всегда чего-то ждёте

Нидерландский художник, создатель скульптуры Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт рассказала Клопс.Ru о том, что у Ждуна скоро появится "девушка", и объяснила, почему он не сможет приехать в Россию.

— Маргрит, когда ты узнала о популярности своей скульптуры в России?

— Примерно неделю назад, когда внезапно на мой "Инстаграм" стали массово подписываться пользователи из России. Я стала гуглить и нашла статью на русском языке о себе и своей скульптуре. Пришлось искать того, кто смог бы перевести.

— Тебе нравится, как его прозвали наши соотечественники?

— Мне нравится это имя! Только я не совсем уверена, правильно ли его произношу. И мне интересно, кто же именно его придумал.

Фото с официального сайта Маргрит ван Брифорт

— Как ты думаешь, почему Ждун стал таким популярным именно в России?

— Мне говорили, что россияне узнают в нём себя. У вас с ним один менталитет: всегда чего-то ждёте.

— Недавно калининградцы сравнили немецкую скульптуру на Верхнем озере в Калининграде с твоим Ждуном. Действительно ли есть сходство, на твой взгляд?

— Ну, они правы: у них есть много общего, особенно голова морского слона. Я нашла её в интернете, и эта мордочка была самой симпатичной, самой милой из тех, что я когда-либо видела. Это идеально подходило к той задумке, которую я хотела реализовать. Вот и та самая картинка.

— Как насчёт того, чтобы прилететь в Россию вместе со своей скульптурой?

— Я рассматривала возможность привезти его в Россию и получила много предложений. Но он был продан медицинскому центру в Лейдене, так что я не могу просто взять его. Может быть, сделаю копию, но это нужно обсудить с нынешним владельцем оригинальной скульптуры.

— Ты уже, наверное, слышала, что одна российская компания хочет запатентовать бренд "Ждун". Что ты думаешь по этому поводу?

— Я бы хотела продавать игрушки в виде Ждуна. Да, я слышала, что в России какая-то компания уже пытается это сделать, причём без моего разрешения. Думаю, я сначала свяжусь с ними и попытаюсь договориться. Я не согласна с тем, что мою идею можно вот так, без разрешения, использовать. Это воровство. Но если пойдут со мной на контакт, то я очень хочу выслушать их идеи и, возможно, найти способ их реализации.

Фото со страницы художницы в Facebook

— Маргрит, пару слов о себе. Как ты решила стать художником?

— Я училась в Художественной академии в Утрехте. На самом деле, никогда не думала о том, что смогу стать настоящим художником, и после того, как окончила учёбу, хотела получить другое образование. Но неожиданно для себя я стала участвовать во множестве выставок, поэтому решила отложить свои планы и сосредоточиться больше на своей творческой карьере.

— Как к тебе пришла идея создать такое довольно странное существо?

— Я должна была сделать что-нибудь для медицинского центра в Лейдене. Но я не хотела создавать что-нибудь связанное с медициной или болезнями. Я хотела связать это с пациентами. Найти способ показать, что они просто должны ждать своей участи с надеждой на лучшее. Я хотела также, чтобы он стал своего рода спутником — привлекательным и милым. Тем, с кем вам комфортно, и тем, кто может заставить вас смеяться.

В этом центре проводится много генетических исследований. И мой персонаж — своего рода неудавшийся эксперимент, он ждёт и надеется на то, чтобы стать лучше. Он словно большой милый комок плоти, который хочется обнять.

В центре я видела очень много пожилых людей, которые сидели со сложенными руками и терпеливо ожидали. Вот именно они вдохновили меня слепить его именно в этом положении.

Фото со страницы художницы в Facebook

— Как к нему относятся в Нидерландах?

— Все хотят обнять его и сесть рядом, чтобы сделать селфи. Может, один или два человека и думают, что он страшный и может напугать детей, но дети любят его больше всего.

— Как бы ты описала Ждуна?

— Я думаю, что он немного застенчив… Такой застенчивый мечтатель, совсем как я. Это ведь мой ребёнок, в конце концов.

— Может, стоит сделать ему подружку? Ему, наверное, одиноко быть единственным в своём роде.

— Я уже нарисовала женскую версию. Может, в будущем сделаю скульптуру. Но я не думаю, что до тех пор ему будет одиноко со всеми этими людьми, которые хотят обнять его и посидеть в его компании.

Фото со страницы художницы в Facebook

— Сама часто ли ты чувствуешь себя Ждуном?

— Определённо, да! Я испытываю те же чувства, что и он. Ну, может, не настолько сильно, как люди из России. Но каждый знает, каково это — быть в плену ожидания, зная, что ничего не можешь сделать, кроме как ждать.

— У тебя уже есть идеи новой скульптуры?

— У меня скоро будет очень увлекательная выставка, она пройдёт на станции метро. И я хотела бы сделать что-нибудь тематическое и похожее на предыдущую работу. Например, ожидание поезда. Я люблю наблюдать за тем, как совершенно разные люди собираются в одном месте и молча томятся в ожидании.

— Как ты думаешь: может, человечество — это вообще такой большой Ждун?

— Я думаю, что мы, действительно, всегда ждём чего-то или кого-то, кто начал бы действовать. Кто нашёл бы решение наших проблем. Мы слишком зависимы от нынешней системы управления обществом и не знаем, как выйти из этого. Но, если говорить честно, мы и не хотим выбираться, потому что мы ленивые существа и хотим определённого порядка в нашей жизни.