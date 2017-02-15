Третий день пытаются вытащить: под Ладушкиным ушли под лёд внедорожник и приехавший на выручку эвакуатор (фото)
Фото Сергея Ретичева, группа "ВКонтакте" "Рыбалка в Калининграде"
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Работники частной службы эвакуации третий день пытаются вытащить внедорожник "Шевроле Каптива", который ушёл под лёд в минувшие выходные в пос. Береговое Багратионовского района. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
Водитель приехал на внедорожнике на озеро под Ладушкиным, чтобы порыбачить, однако заехал на машине слишком далеко от берега, и лёд не выдержал веса автомобиля. К счастью, поблизости отдыхали другие рыбаки, которые помогли водителю выбраться. На место вызвали эвакуатор, но во время работ тот тоже провалился под лёд.
Эвакуатор из озера вытащили практически сразу и приступили к извлечению внедорожника. Восстановление автомобиля, который провёл несколько суток под водой, обойдётся его владельцу в круглую сумму.
Несмотря на этот случай, калининградские рыбаки продолжают выезжать на лёд. И уже в понедельник в Гурьевском районе под лёд ушла иномарка "Ауди-100" с водителем и пассажиром внутри. Иномарку с людьми также спасали отдыхавшие по соседству рыбаки.
Отметим, что автомобили рыбаков часто тонут
в заливах и озёрах области. Иногда поездка к воде на машине заканчивается плохо и для самих рыбаков. В 2013 году под лёд Куршского залива провалился внедорожник "Ниссан". В салоне автомобиля находились четверо мужчин, они успели выбраться из машины. 57-летняя женщина утонула
вместе с автомобилем.
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