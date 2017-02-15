Транспортная полиция предлагает обязать пассажиров сдавать алкоголь из магазинов duty free в багаж

Транспортная полиция России предлагает обязать пассажиров сдавать в багаж алкоголь, приобретённый в магазинах беспошлинной торговли. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Управления МВД на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщает ТАСС.



В ведомстве предложили авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции на борт вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия. В транспортной полиции также предложено максимально ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в зонах спецконтроля аэропортов.



Нововведения предложены с целью снижения случаев правонарушений на бортах самолётов. Большая часть таких инцидентов происходит с участием пассажиров, находящихся в состоянии опьянения.



"Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов либо обязать авиакомпании отправлять в полёты сотрудников собственных служб безопасности", — цитирует издание собеседника агентства.



Для борьбы с дебоширами предлагается сертифицировать подручные средства, при помощи которых экипажи смогут обездвижить нарушителей.