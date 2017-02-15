Транспортная полиция предлагает обязать пассажиров сдавать алкоголь из магазинов duty free в багаж
Фото из архива Клопс.ru. Автор: Александр Подгорчук
Транспортная полиция России предлагает обязать пассажиров сдавать в багаж алкоголь, приобретённый в магазинах беспошлинной торговли. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Управления МВД на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщает
ТАСС.
В ведомстве предложили авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции на борт вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия. В транспортной полиции также предложено максимально ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в зонах спецконтроля аэропортов.
Нововведения предложены с целью снижения случаев правонарушений на бортах самолётов. Большая часть таких инцидентов происходит с участием пассажиров, находящихся в состоянии опьянения.
"Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов либо обязать авиакомпании отправлять в полёты сотрудников собственных служб безопасности", — цитирует издание собеседника агентства.
Для борьбы с дебоширами предлагается сертифицировать подручные средства, при помощи которых экипажи смогут обездвижить нарушителей.
В ноябре в калининградском аэропорту Храброво был задержан
дебошир. Он протаранил на "Мерседесе" шлагбаум и проник на стоянку для самолётов. 21-летний нарушитель дважды ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком в лицо за то, что тот пытался задержать молодого человека. Студент признался, что в момент совершения этих действий находился под действием наркотиков.
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