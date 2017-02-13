Студента БФУ, устроившего дебош в Храброво, оштрафовали на пять тысяч рублей

21-летнего студента БФУ, который устроил дебош в "Храброво" и ударил полицейского, оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.

Молодого человека освободили от уголовной ответственности. При принятии решения суд учёл то, что он совершил преступление впервые, осознал вину, возместил потерпевшему ущерб и извинился.