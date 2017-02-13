Студента БФУ, устроившего дебош в Храброво, оштрафовали на пять тысяч рублей

21-летнего студента БФУ, который устроил дебош в "Храброво" и ударил полицейского, оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.
Молодого человека освободили от уголовной ответственности. При принятии решения суд учёл то, что он совершил преступление впервые, осознал вину, возместил потерпевшему ущерб и извинился.
Дебошира задержали
в ночь на 9 ноября. Он приехал в "Храброво" на "Мерседесе", протаранил шлагбаум и проник на стоянку для самолётов. Одному из транспортных полицейских удалось поймать парня. Но тот оказал сопротивление и дважды ударил
сотрудника правоохранительных органов кулаком в лицо. Студент признался, что находился под действием наркотиков. В университете ему объявили
выговор.
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