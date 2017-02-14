В январе в Калининградской области задержали 459 нетрезвых водителей
В январе 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 459 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В это число вошли водители, управлявшие своими автомобилями в состоянии опьянения, либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование. За этот же месяц произошло одно ДТП с участием нетрезвого автомобилиста, в котором один человек получил ранение.
Ранее сообщалось
, что в прошлом году сотрудники ГИБДД привлекли к уголовной ответственности 236 водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. В 2016 году по вине пьяных автомобилистов произошло 97 аварий, в результате котрых погибли 18 человек.
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