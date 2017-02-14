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В январе в Калининградской области задержали 459 нетрезвых водителей

20:20
  310 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В январе 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 459 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
В это число вошли водители, управлявшие своими автомобилями в состоянии опьянения, либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование. За этот же месяц произошло одно ДТП с участием нетрезвого автомобилиста, в котором один человек получил ранение.
 
Ранее сообщалось, что в прошлом году сотрудники ГИБДД привлекли к уголовной ответственности 236 водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. В 2016 году по вине пьяных автомобилистов произошло 97 аварий, в результате котрых погибли 18 человек.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ivanov3467
ivanov3467 #
20:44
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
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