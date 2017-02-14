В январе в Калининградской области задержали 459 нетрезвых водителей

В январе 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 459 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В это число вошли водители, управлявшие своими автомобилями в состоянии опьянения, либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование. За этот же месяц произошло одно ДТП с участием нетрезвого автомобилиста, в котором один человек получил ранение.