Державицкий: В 2016 году к уголовной ответственности привлекли 236 нетрезвых водителей

В прошлом году сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности 236 водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом в среду, 18 января, в ходе рабочего совещания сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области Андрей Державицкий.

По его словам, в 2016 году по вине пьяных водителей произошло 97 аварий, в результате которых 18 человек погибли и 120 получили ранения различной степени тяжести.

"Мы постоянно проводим рейды и проверки трезвости водителей. Только в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции остановили 6 156 нетрезвых водителей, представлявших угрозу для людей. Все они отстранены от управления и лишены водительских прав. 236 нарушителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, привлечены к уголовной ответственности", - заявил Державицкий.

Он также поблагодарил неравнодушных калининградцев, которые сообщают о таких нарушителях по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель" 552-811.