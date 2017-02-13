"Почта России" создала единую курьерскую службу доставки экспресс-отправлений
"Почта России" создала в России единую курьерскую службу доставки экспресс-отправлений в 137 городах страны, в число которых входит и Калининград. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2016 году организация открыла 101 подразделение курьерской доставки, всего их в настоящее время 143. Доставку отправлений осуществляют как на дом, так и в офисы в период с 08:00 до 20:00.
Вызвать курьера можно через сайт "Почты России", посредством короткого текстового сообщения, через мобильное приложение организации или позвонив в единый контакт-центр. Делать это можно в любое удобное время, даже ночью.
Заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев рассказал, что в течение нескольких лет организация планирует стать лидером курьерской доставки в стране, открыть специальные подразделения хотят ещё в 118 городах. Курьерская доставка после этого станет доступна более чем 80% жителей России.
До конца 2017 года все курьеры "Почты России" будут оснащены мобильными терминалами. Жители страны смогут на месте оплачивать услуги банковской картой.
Ранее стало известно, что "Почта России" выпустила
дизайнерские открытки к 8 Марта, Дню святого Валентина и 23 Февраля. Каждый желающий может оформить в режиме онлайн эксклюзивную почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить её в любую точку России.
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