"Почта России" создала единую курьерскую службу доставки экспресс-отправлений

"Почта России" создала в России единую курьерскую службу доставки экспресс-отправлений в 137 городах страны, в число которых входит и Калининград. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.



В 2016 году организация открыла 101 подразделение курьерской доставки, всего их в настоящее время 143. Доставку отправлений осуществляют как на дом, так и в офисы в период с 08:00 до 20:00.



Вызвать курьера можно через сайт "Почты России", посредством короткого текстового сообщения, через мобильное приложение организации или позвонив в единый контакт-центр. Делать это можно в любое удобное время, даже ночью.



Заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев рассказал, что в течение нескольких лет организация планирует стать лидером курьерской доставки в стране, открыть специальные подразделения хотят ещё в 118 городах. Курьерская доставка после этого станет доступна более чем 80% жителей России.



До конца 2017 года все курьеры "Почты России" будут оснащены мобильными терминалами. Жители страны смогут на месте оплачивать услуги банковской картой.