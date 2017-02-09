Осторожно, авангард!: "Почта России" выпустила дизайнерские открытки ко 23 февраля и 8 марта

"Почта России" выпустила уникальные дизайнерские виртуальные открытки ко Дню святого Валентина, 23 Февраля и 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Открытки будут доступны на сайте www.pochta.ru/postcards (сервис "Открытки почтой"), который был запущен в декабре 2016 года. Каждый желающий может оформить в режиме онлайн эксклюзивную почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить её в любую точку России.



"Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами и отличаются оригинальным дизайном. Все авторы, представившие для проекта свои работы, обладают неповторимым художественным стилем, многие сотрудничают с мировыми изданиями и студиями", — сообщили в пресс-службе "Почты России".



Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей. Доставку открытки (трекинг) можно отследить в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении "Почты России".