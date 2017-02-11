На Калининградском заливе рыбак спас утку, запутавшуюся в сетях

На Калининградском заливе в Береговом рыбак спас утку-нырка, запутавшуюся в сетях. Об этом Клопс.ру сообщил сам Максим Одинцов.

Вместе с приятелями Максим ловил рыбу, когда заметил утку, которая плескалась у берега. Рыбаку показалось подозрительным, что птица купается уже час на одном месте. Подойдя поближе, Максим увидел, что утка запуталась в рыбацких сетях. Он распутал сеть и спас птицу.

Улетевшая на волю утка оставила рыбакам свой улов — двухкилограммовую рыбу. По словам рыбаков, по заливу практически везде расставлены сети, в которые попадаются птицы.