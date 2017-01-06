В Балтийске спасают ослабевших от голода лебедей (фото)

В Балтийске требуется помощь в спасении лебедей, которые прилетают с замерзших водоемов на открытую воду гавани. Об этом в социальных сетях сообщили неравнодушные жители области.

"Мы обращаемся к вам с огромной просьбой: помогите спасти птиц, - пишет Светлана Санина, - Просим Вас, кормите птиц, они очень голодные. Последние несколько дней в Калининграде лебеди просто падают на дороги в центре города. Нам приходится их собирать отвозить в клинику на осмотр, а потом в приют. А в приюте места почти не осталось. Мы не в состоянии разорваться и помочь всем нуждающимся в помощи. Нас всего несколько человек".

Отмечается, что кормить лебедей нужно только белым хлебом. Также подойдут капуста, морковь, яблоки, потёртые на крупной тёрке.

Ранее сообщалось о двух лебедях, вмерзших в лёд на летнем озере.