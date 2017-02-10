Полиция изъяла оборудование из игрового клуба в Балтийске

Калининградская полиция провела проверку деятельности букмеккерской конторы в Балтийске и изъяла использовавшиеся там консоли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По информации ведомства, из заведения изъято 22 единицы оборудования. В настоящий момент их направили на криминалистическое исследование, по результатам которого примут процессуальное решение.