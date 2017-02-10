Полиция изъяла оборудование из игрового клуба в Балтийске
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградская полиция провела проверку деятельности букмеккерской конторы в Балтийске и изъяла использовавшиеся там консоли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По информации ведомства, из заведения изъято 22 единицы оборудования. В настоящий момент их направили на криминалистическое исследование, по результатам которого примут процессуальное решение.
Это уже вторая проверка в заведении с начала февраля: 2 числа полиция изъяла из заведения две консоли и передала их на экспертизу. О деятельности игрового клуба во время оперативного совещания в пятницу. 10 февраля, упомянул
Антон Алиханов. Глава региона, обращаясь к представителям правоохранительных органов и к сотрудникам администрации, задался риторическим вопросом о том, почему в городе, где нет даже кинотеатра, функционирует подобное заведение.
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