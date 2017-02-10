Алиханов: Со следующего года регион будет оплачивать приезжим медикам съёмное жильё

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы медицинских кадров и очередей, которые образуются в связи с их дефицитом, — одна из важнейших задач в системе регионального здравоохранения. Об этом глава региона рассказал в четверг, 9 февраля, во время прямой линии в студии ГТРК "Калининград".



По словам главы региона, медицинские специалисты, приезжающие в Калининградскую область на работу, смогут через 7-10 лет получить служебную квартиру в собственность.



"Хочу отметить, что мы уже сейчас никому не отказываем в служебном жилье, даем квартиры всем, кто обращается. Кроме того, приезжим специалистам будут гарантированы помощь в трудоустройстве мужа или жены, в определении детей в детские сады и школы, возможность работать на современном оборудовании, в нормальных условиях", — сказал Антон Алиханов.