Алиханов: Со следующего года регион будет оплачивать приезжим медикам съёмное жильё

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы медицинских кадров и очередей, которые образуются в связи с их дефицитом, — одна из важнейших задач в системе регионального здравоохранения. Об этом глава региона рассказал в четверг, 9 февраля, во время прямой линии в студии ГТРК "Калининград".
По словам главы региона, медицинские специалисты, приезжающие в Калининградскую область на работу, смогут через 7-10 лет получить служебную квартиру в собственность.
"Хочу отметить, что мы уже сейчас никому не отказываем в служебном жилье, даем квартиры всем, кто обращается. Кроме того, приезжим специалистам будут гарантированы помощь в трудоустройстве мужа или жены, в определении детей в детские сады и школы, возможность работать на современном оборудовании, в нормальных условиях", — сказал Антон Алиханов.
Кроме того, со следующего года приезжим специалистам будет компенсироваться плата за аренду съемного жилья. Какие ещё изменения запланировал калининградский Минздрав в 2017 году, читайте здесь.
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