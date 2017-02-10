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Главная Новости Общество

Алиханов: Со следующего года регион будет оплачивать приезжим медикам съёмное жильё

16:05
  435 1
  • Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы медицинских кадров и очередей, которые образуются в связи с их дефицитом, — одна из важнейших задач в системе регионального здравоохранения. Об этом глава региона рассказал в четверг, 9 февраля, во время прямой линии в студии ГТРК "Калининград". 

По словам главы региона, медицинские специалисты, приезжающие в Калининградскую область на работу, смогут через 7-10 лет получить служебную квартиру в собственность.

"Хочу отметить, что мы уже сейчас никому не отказываем в служебном жилье, даем квартиры всем, кто обращается. Кроме того, приезжим специалистам будут гарантированы помощь в трудоустройстве мужа или жены, в определении детей в детские сады и школы, возможность работать на современном оборудовании, в нормальных условиях", — сказал Антон Алиханов.

Кроме того, со следующего года приезжим специалистам будет компенсироваться плата за аренду съемного жилья. Какие ещё изменения запланировал калининградский Минздрав в 2017 году, читайте здесь.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Патолог
Патолог #
17:33
 Почему так не стараются для обычных, местных Калининградцев?  Для приезжих  все как для людей, а местным ничерта. Не за себя, за людей переживаю. Дождусь ли времени, когда к каждому россиянину будут относиться с такой заботой?
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