Калининград от снега ночью будут чистить 15 машин

В муниципальном предприятии "Чистота" сообщили количество машин, которые задействованы в очистке городских дорог. В настоящее время на дорогах трудятся семь единиц техники, ночью к ним добавятся еще восемь. Такую информацию Клопс.Ru озвучил директор предприятия Максим Коваленко.
По его словам, с учетом продолжающегося снегопада, на второстепенные дороги коммунальщики доберутся не раньше завтрашнего дня. Пока работы будут проводиться на основных магистралях, а также мостах и путепроводах.
"Качество дорог на центральных магистралях пока не позволяет нам уйти на второстепенные дороги, как только такая возможность представиться, уйдём туда", — отметил Коваленко.
По данным городской администрации, уборкой пешеходных дорожек в Калининграде занимаются
425 дворников. Мобильная бригада из 13 человек работает на участках, за которыми дворники не закреплены.
Во вторник, 7 февраля с утра только за два часа произошло
более 30 ДТП. В ГИБДД считают, что муниципальное предприятие не готово
к уборке городских территорий.
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