Калининград от снега ночью будут чистить 15 машин

В муниципальном предприятии "Чистота" сообщили количество машин, которые задействованы в очистке городских дорог. В настоящее время на дорогах трудятся семь единиц техники, ночью к ним добавятся еще восемь. Такую информацию Клопс.Ru озвучил директор предприятия Максим Коваленко.

По его словам, с учетом продолжающегося снегопада, на второстепенные дороги коммунальщики доберутся не раньше завтрашнего дня. Пока работы будут проводиться на основных магистралях, а также мостах и путепроводах.

"Качество дорог на центральных магистралях пока не позволяет нам уйти на второстепенные дороги, как только такая возможность представиться, уйдём туда", — отметил Коваленко.

По данным городской администрации, уборкой пешеходных дорожек в Калининграде занимаются 425 дворников. Мобильная бригада из 13 человек работает на участках, за которыми дворники не закреплены.