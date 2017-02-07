Очевидцы: в Калининграде из-за гололёда на нескольких улицах образовались "паровозы" из столкнувшихся машин (фото, видео)

Очевидцы: в Калининграде из-за гололёда на нескольких улицах образовались паровозы из столкнувшихся машин

Очевидцы: в Калининграде из-за гололёда на нескольких улицах образовались паровозы из столкнувшихся машин

В Калининграде днём во вторник, 7 февраля, минимум на трёх улицах произошли аварии с участием нескольких машин. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Самая массовая авария случилась на ул. Судостроительной. Там, по утверждению водителя "Мерседеса" Романа, за час (с 11 до 12 часов) столкнулись сразу 25 машин.



"Всё началось с меня, — признался Роман. — Врезался в чёрный "Хендай". На дороге сплошной лёд, невозможно затормозить".

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Сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на ул. О. Кошевого две аварии, средняя скорость движения — 10-20 км/ч. В одном месте там столкнулись 4 машины.

Фото Светланы Федотовой



По словам очевидцев, три машины столкнулись на пересечении улиц Минусинской и Беговой.

Фото читателя Клопс.Ru



Кроме того, Приморское кольцо стоит сразу после поворота на аэропорт.

Фото читателя Клопс.Ru



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, сейчас на улицах Калининграда зафиксировано шесть аварий.