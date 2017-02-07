На уборке Калининграда от снега задействовали всю технику МУП "Чистота"

На уборке Калининграда от снега во вторник, 7 февраля, задействовали всю технику, имеющуюся в распоряжении МП "Чистота". Об этом сообщили в городской администрации.



Директор муниципального предприятия Максим Коваленко рассказал, что работы проводятся в круглосуточном режиме. Всего на улицы города вышло порядка 30 единиц техники.



"Четыре уборочные машины в сопровождении ГИБДД колонной осуществляют уборку проезжей части, ещё три машины производят уборку и посыпку спусков и подъемов на мостовых переходах. Три трактора были направлены на уборку тротуаров по Советскому проспекту, проспекту Мира, ул. Кутузова, Горького, Борзова, Красной, Осенней, Новой, Д. Донского, Галковского. 9 автомобилей ГАЗ осуществляют доставку песко-соляной смеси на участки, закрепленные за уборщиками территорий, ещё 5 единиц техники заняты на погрузке песко-соляной смеси и вывозе снега", — сообщили в пресс-службе администрации.



Уборкой пешеходных дорожек в Калининграде занимаются 425 дворников. Мобильная бригада из 13 человек работает на участках, за которыми дворники не закреплены.