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Из-за неубранных дорог во вторник в Калининграде за два часа произошло 33 аварии

Автор: Константин Сериков
12:30
  3055 3
  • Фото Надежды Алексеевой, группа Автомобилисты Калининграда и области во ВК
Фото Надежды Алексеевой, группа Автомобилисты Калининграда и области во ВК
В Калининграде утром во вторник, 7 февраля, из-за снежного наката произошло сразу несколько крупных аварий. Об этом Клопс.Ru сообщили в городском отделе ГИБДД.

В частности, на ул. Судостроительной столкнулись сразу шесть автомобилей. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На перекрестке ул. Дзержинского — Энергетиков женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела в придорожный кювет. Как сообщают Клопс.Ru очевидцы, в машине, помимо водителя, находилось двое детей. Они сидели в автокреслах и не получили травм. Но не обошлось утро без пострадавшего пешехода. На ул. Интернациональной водитель не смог остановиться перед "зеброй" и сбил ребенка. Все указанные дороги не были обработаны. Всего за последние два часа, по данным полиции, в Калининграде произошло 33 ДТП.

"Чистота" не справляется с задачей

С начала года в отношении работников муниципального предприятия "Чистота" уже было составлено 12 протоколов. Готовят очередной протокол на мастера компании и сейчас. После январских снегопадов был отправлен в отставку бывший руководитель Владимир Абрамов и назначен новый директор, однако ситуацию это не спасает.
 
Нет в городе и тех компаний, которые должны были подстраховать городских коммунальщиков своей техникой. Ранее их присутствие на совещании с врио губернатора обещал глава Калининграда Александр Ярошук.
 
В итоге в городе обработаны только центральные магистральные улицы и ни одной второстепенной. 

"Муниципальное предприятие "Чистота" в целом не готово к содержанию улично-дорожной сети, у них вышло меньше 10 единиц техники, и этого для города недостаточно", — комментирует ситуацию глава городского отдела ГИБДД Александр Вытнов. 

По его словам, в городе не производится обработка дорог противогололёдными материалами и реагентами, а только лишь посыпают песко-соляной смесью, которая при минусовой погоде не дает нужного результата. Кроме того, сам снег лежит на проезжей части, и это затрудняет движение транспорта.

Главное — соблюдать дистанцию

Калининградским автомобилистам советуют в ГИБДД соблюдать дистанцию, так как при снежном накате и гололеде тормозной путь увеличивается.

"Нужно быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу, лучше заранее остановиться и дать перейти дорогу, а самим пешеходам лучше выходить на проезжую часть только тогда, когда они убедятся, что автомобиль полностью остановился перед переходом", — отметил Вытнов.

Руководитель муниципального предприятия "Чистота" Максим Коваленко в течение двух часов был недоступен для комментариев в связи с многочисленными совещаниями.
 
Напомним, в Калининграде образовались многочисленные пробки из-за снежного наката.

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3 комментария Правила комментирования

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AlexandrKrotov
AlexandrKrotov #
12:45
МУП-воровство денег. Пора бы уже частным фирмам составить конкуренцию этим проклятым МУПАМ. МУП уже изжил себя, все имущество вывели давно. 
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romeo
eo rom #
13:34
При всём при этом водителям надо тоже мозги включать и анализировать ситуацию, прежде чем садиться за руль! У нас редко случаются такие погодные условия, чтобы быть самонадеянными баранами (овцами) и тупо переть вперёд, не врубившись, что ситуация сегодня ИНАЯ, чем вчера!!!
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Клементин@@
@@ Клементин #
14:06
В итоге в городе обработаны только центральные магистральные улицы 
Это какие? Горького не чищена, Пролетарка не чищена.. А, да, видела маленький "Бобкет", ехал по Шевченко в сторону Фрунзе. Просто ехал. В гнездо, наверное))
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