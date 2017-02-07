Из-за неубранных дорог во вторник в Калининграде за два часа произошло 33 аварии

В Калининграде утром во вторник, 7 февраля, из-за снежного наката произошло сразу несколько крупных аварий. Об этом Клопс.Ru сообщили в городском отделе ГИБДД.



В частности, на ул. Судостроительной столкнулись сразу шесть автомобилей. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На перекрестке ул. Дзержинского — Энергетиков женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела в придорожный кювет. Как сообщают Клопс.Ru очевидцы, в машине, помимо водителя, находилось двое детей. Они сидели в автокреслах и не получили травм. Но не обошлось утро без пострадавшего пешехода. На ул. Интернациональной водитель не смог остановиться перед "зеброй" и сбил ребенка. Все указанные дороги не были обработаны. Всего за последние два часа, по данным полиции, в Калининграде произошло 33 ДТП.

"Чистота" не справляется с задачей

С начала года в отношении работников муниципального предприятия "Чистота" уже было составлено 12 протоколов. Готовят очередной протокол на мастера компании и сейчас. После январских снегопадов был отправлен в отставку бывший руководитель Владимир Абрамов и назначен новый директор, однако ситуацию это не спасает.

Нет в городе и тех компаний, которые должны были подстраховать городских коммунальщиков своей техникой. Ранее их присутствие на совещании с врио губернатора обещал глава Калининграда Александр Ярошук.

В итоге в городе обработаны только центральные магистральные улицы и ни одной второстепенной.



"Муниципальное предприятие "Чистота" в целом не готово к содержанию улично-дорожной сети, у них вышло меньше 10 единиц техники, и этого для города недостаточно", — комментирует ситуацию глава городского отдела ГИБДД Александр Вытнов.



По его словам, в городе не производится обработка дорог противогололёдными материалами и реагентами, а только лишь посыпают песко-соляной смесью, которая при минусовой погоде не дает нужного результата. Кроме того, сам снег лежит на проезжей части, и это затрудняет движение транспорта.

Главное — соблюдать дистанцию

Калининградским автомобилистам советуют в ГИБДД соблюдать дистанцию, так как при снежном накате и гололеде тормозной путь увеличивается.



"Нужно быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу, лучше заранее остановиться и дать перейти дорогу, а самим пешеходам лучше выходить на проезжую часть только тогда, когда они убедятся, что автомобиль полностью остановился перед переходом", — отметил Вытнов.



Руководитель муниципального предприятия "Чистота" Максим Коваленко в течение двух часов был недоступен для комментариев в связи с многочисленными совещаниями.

Напомним, в Калининграде образовались многочисленные пробки из-за снежного наката.