Ярошук уволил директора МУП "Чистота" за плохую уборку улиц

Глава Калининграда уволил исполняющего обязанности директора МУП "Чистота" Владимира Абрамова за неудовлетворительную работу предприятия в новогодние праздники. Об этом Александр Ярошук сообщил после оперативного совещания во вторник, 17 января.



"Директора "Чистоты" отстранил от работы, и в ближайшее время один из сотрудников комитета ЖКХ будет отправлен туда временно для улучшения работы предприятия", — сообщил Ярошук.



Ранее в горадминистрации Ранее в горадминистрации раскритиковали работу МП "Чистота" во время новогодних праздников. Тогда от организации потребовали в ближайшее время убрать с тротуаров наледь. На второстепенных дорогах и дворовых проездах уборка проводилась некачественно.