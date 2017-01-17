Ярошук уволил директора МУП "Чистота" за плохую уборку улиц
Глава Калининграда уволил исполняющего обязанности директора МУП "Чистота" Владимира Абрамова за неудовлетворительную работу предприятия в новогодние праздники. Об этом Александр Ярошук сообщил после оперативного совещания во вторник, 17 января.
"Директора "Чистоты" отстранил от работы, и в ближайшее время один из сотрудников комитета ЖКХ будет отправлен туда временно для улучшения работы предприятия", — сообщил Ярошук.
Ранее в горадминистрации раскритиковали
работу МП "Чистота" во время новогодних праздников. Тогда от организации потребовали в ближайшее время убрать с тротуаров наледь. На второстепенных дорогах и дворовых проездах уборка проводилась некачественно.
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