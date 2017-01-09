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Главная Новости Общество

В мэрии назвали неудовлетворительной уборку калининградских улиц от снега и льда

17:07
  664 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В администрации Калининграда раскритиковали работу МП "Чистота" во время праздников.

9 января в администрации состоялось рабочее совещание по вопросам организации уборки и обработки противогололёдными материалами улично-дорожной сети в выходные и праздничные дни, на котором от предприятия "Чистота" потребовали в кратчайшие сроки убрать с городских тротуаров наледь, сообщает пресс-служба администрации.

"Нельзя сказать, что мы довольны тем, как город убирался в течение новогодних каникул, — заявил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. —  Если с уборкой магистральных улиц МП "Чистота" в основном справилось, то уборка второстепенных и дворовых проездов оставляет желать лучшего. Особенно много нареканий вызывает состояние тротуаров на городских территориях. В МП "Чистота" признают, что их уборка на сегодняшний день неудовлетворительная. Перед предприятием поставлена задача в кратчайшие сроки убрать с тротуаров наледь. Комитет городского хозяйства будет принимать меры вплоть до административных не только в отношении руководящего состава предприятия, но также мастеров и дворников — в случае подтверждения их вины в срыве уборки закреплённых за ними территорий".

Как сообщили в МП "Чистота", в минувшие выходные, 7—8 января 2017 года, с улиц города вывезли около 45 кубометров смёта и около 317 тонн снега. На посыпку улично-дорожной сети областного центра за выходные было израсходовано более 232 тонн песко-соляной смеси и около 6 тонн галита (техническая соль). Предприятие работает в круглосуточном режиме, на уборку улично-дорожной сети направлены все силы и средства, имеющиеся в распоряжении.

Тем не менее, по словам Кондратьева, сегодня в МП "Чистота" существует 1 094 штатные единицы уборщиков городских территорий, а по факту на уборку тротуаров выходят чуть менее 500 человек.

"Нехватка кадров не снимает ответственности за обеспечение уборки. Чтобы город регулярно и в полном объёме убирался при любой погоде, необходимо более 150 единиц техники. В настоящее время в распоряжении МП "Чистота" всего около 70 машин. В период обильных снегопадов нехватка техники не позволяет оперативно убрать весь город. В первую очередь уборочную технику направляют на магистральные улицы, затем — на второстепенные улицы и междворовые проезды. Необходимо усиливать материально-техническую базу муниципального предприятия "Чистота", закупать новую уборочную технику", — сказал Кондратьев.
 
Напомним, калининградцы жалуются на заснеженные тротуары и ледяные дороги начиная с середины прошлой недели. 

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