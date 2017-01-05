"Жалко, что коньки не взял": калининградцы жалуются на заснеженные тротуары и ледяные дороги (фото)

В среду и четверг многие жители области, выйдя из дома, столкнулись с двумя проблемами: заснеженными тротуарами и обледенелыми дорогами. Своими фотографиями и дорожными приключениями они поделились в социальных сетях.

Калининградка Анастасия в среду повела в кино троих детей.

"Нужно было добраться с ул. Велижской в "Зарю". Маленькая Велижская не чищена вообще. Выходишь со двора — и попадаешь в месиво. Пробрались кое-как вдоль заборов. Вышли на Красную: та же картина. Маршрутка довезла до Кирова. Вышли на углу с Леонова в огромную лужу. Перепрыгнуть невозможно, так и добрели до тротуара. Леонова вся в снегу. Доползли по бордюрам, прыгая через лужи. На проспекте Мира невозможно подойти к проезжей части, чтобы перейти по "зебре". А это ведь уже центр. На парковке у "Зари" та же картина. В общем, начался мультик. Дети сняли обувь: носки, колготки — хоть выжимай."

Ещё один калининградец, Вадим Казанцев, пожаловался: "Раньше в Косме все улицы посыпали. Сейчас вообще не убирают и не посыпают! Я очень недоволен тем, как теперь работают коммунальные службы!"

Водитель Роман Дергачёв на обледенелой дороге повредил автомобиль.

"В Талпаках дорога скользкая очень. Вчера ехал медленно, притормозил и в брус влетел бочиной. Слава богу, всё обошлось! Автомобиль свой слегка поцарапал, повезло мне! Будьте осторожней!"

После поездки на авто жительница Калининграда Анастасия Малаш поделилась наблюдениями: "На Миклухо-Маклая только с третьего раза во двор заехали с дороги. А там, кстати, два джипа уже "поцеловались". ГАИ к ним "мчалось" по той же улице 5 км в час".

Один из водителей, Александр Ривин, отметил: "Трасса Черняховск — Нестеров". Похоже, никто и не чистил".