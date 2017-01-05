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"Жалко, что коньки не взял": калининградцы жалуются на заснеженные тротуары и ледяные дороги (фото)

18:40
  1589 2
  • Фото Ольги Бахур
Фото Ольги Бахур
В среду и четверг многие жители области, выйдя из дома, столкнулись с двумя проблемами: заснеженными тротуарами и обледенелыми дорогами. Своими фотографиями и дорожными приключениями они поделились в социальных сетях.
 
Калининградка Анастасия в среду повела в кино троих детей.
 
"Нужно было добраться с ул. Велижской в "Зарю". Маленькая Велижская не чищена вообще. Выходишь со двора — и попадаешь в месиво. Пробрались кое-как вдоль заборов. Вышли на Красную: та же картина. Маршрутка довезла до Кирова. Вышли на углу с Леонова в огромную лужу. Перепрыгнуть невозможно, так и добрели до тротуара. Леонова вся в снегу. Доползли по бордюрам, прыгая через лужи. На проспекте Мира невозможно подойти к проезжей части, чтобы перейти по "зебре". А это ведь уже центр. На парковке у "Зари" та же картина. В общем, начался мультик. Дети сняли обувь: носки, колготки — хоть выжимай."
 
Ещё один калининградец, Вадим Казанцев, пожаловался: "Раньше в Косме все улицы посыпали. Сейчас вообще не убирают и не посыпают! Я очень недоволен тем, как теперь работают коммунальные службы!"
 
Водитель Роман Дергачёв на обледенелой дороге повредил автомобиль.
 
"В Талпаках дорога скользкая очень. Вчера ехал медленно, притормозил и в брус влетел бочиной. Слава богу, всё обошлось! Автомобиль свой слегка поцарапал, повезло мне! Будьте осторожней!"
 
После поездки на авто жительница Калининграда Анастасия Малаш поделилась наблюдениями: "На Миклухо-Маклая только с третьего раза во двор заехали с дороги. А там, кстати, два джипа уже "поцеловались". ГАИ к ним "мчалось" по той же улице 5 км в час".
 
Один из водителей, Александр Ривин, отметил: "Трасса Черняховск — Нестеров". Похоже, никто и не чистил".
 
 
Анна Якимовская наглядно показала, как выглядят и тротуары, и дороги в Светлогорске.
 
 
Лина Власова поделилась своим фотографиями поездки по городским улицам.
 
 
Как выглядела сегодня трасса Черняховск — Гусев, демонстрирует Дмитирий Шевчук: "Невозможно ехать: лёд".
 
 
"Трасса Гусев — Советск. И конь не валялся, будьте осторожнее", — отмечает Владимир Зинкевич.
 
 
Дворы домов по ул. Зои Космодемьянской в Калининграде от Юлии Супруновой.
 
 
Фото детской площадки на ул. Горького прислала Анастасия Косикова.
 
 
"Тротуар на ул. Воздушной, плюс — не посыпана дорога (корка льда). Жалею об одном — что не взял коньки..." — сокрушается Максим Дмитриевич.
 
 
В четверг управление дорожного хозяйства области области отчиталось, что за сутки на трассах области работало 139 единиц снегоуборочной техники. На дороги было высыпано около 180 тонн соли и песка, а дорожные службы работали круглосуточно.
 
По прогнозам синоптиков, морозы в области продлятся до конца недели. Уже к пятнице ночная температура опустится до -15 градусов.

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2 комментария Правила комментирования

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kmzkmz
kmz kmz #
19:49
Эти фотографии к Алиханову и в Канны. Не пора ли нам главу города   поменять?
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gold.lvenok
gold.lvenok #
20:21
Ярошука с Алихановым на мыло!!!
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