"Ни у кого нет желания его закрыть": глава автономии российских немцев о Немецко-русском доме

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс высказался о ситуации вокруг Немецко-русского дома в Калининграде. Об этом сообщает ИА REGNUM

"Насколько я информирован, ни у кого нет желания полностью закрыть Немецко-Русский дом и на этом поставить точку, – цитирует агентство Мартенса. – Мы, как Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, уже участвуем в переговорах о том, какое должно быть будущее у Российско-Немецкого дома, какие контуры, направления деятельности. Раньше он назывался Немецко-Русский дом, но у нас другая принципиальная позиция — он должен стать Российско-Немецким домом. Это дом российских немцев".

По словам Мартенса, до этого у автономии российских немцев и Немецко-русского дома не было интенсивных контактов. Он считает, что к концу 2017 года ситуация вокруг заведения улучшится. Мартенс также предложил придать ему федеральный статус.