"Ни у кого нет желания его закрыть": глава автономии российских немцев о Немецко-русском доме

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс высказался о ситуации вокруг Немецко-русского дома в Калининграде. Об этом сообщает ИА REGNUM
.
"Насколько я информирован, ни у кого нет желания полностью закрыть Немецко-Русский дом и на этом поставить точку, – цитирует агентство Мартенса. – Мы, как Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, уже участвуем в переговорах о том, какое должно быть будущее у Российско-Немецкого дома, какие контуры, направления деятельности. Раньше он назывался Немецко-Русский дом, но у нас другая принципиальная позиция — он должен стать Российско-Немецким домом. Это дом российских немцев".
По словам Мартенса, до этого у автономии российских немцев и Немецко-русского дома не было интенсивных контактов. Он считает, что к концу 2017 года ситуация вокруг заведения улучшится. Мартенс также предложил придать ему федеральный статус.
Ранее сообщалось
, что Немецко-русский дом прекращает своё существование. Позже информацию опровергли и уточнили, что дом продолжает функционировать под крылом самоорганизации российских немцев, а закрылась только одноимённая юридическая структура. Весной 2016 года суд признал
Немецко-русский дом иностранным агентом. Разговоры о деятельности учреждения как иностранного агента начались после того, как атташе по культуре и науке Генконсульства ФРГ в Калининграде выступил там с критикой российской политики.
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