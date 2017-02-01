Гольдман: Я за восстановление Королевского замка

Врио вице-премьера правительства Калининградской области высказался за восстановление Королевского замка. Свою точку зрения Гарри Гольдман озвучил в прямом эфире программы "Авторитет" с Еленой Воловой на радио "Комсомольская Правда - Калининград" в среду, 1 февраля.

"Я за восстановление королевского замка", - заявил Гарри Гольдман, - Его восстановление в историческом стиле наиболее интересно для привлечения инвесторов и туристов. Но должна быть и комфортная среда для тех, кто проживает здесь постоянно".