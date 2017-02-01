Гольдман: Я за восстановление Королевского замка
Фото Александра Подгорчука
Врио вице-премьера правительства Калининградской области высказался за восстановление Королевского замка. Свою точку зрения Гарри Гольдман озвучил в прямом эфире программы "Авторитет" с Еленой Воловой на радио "Комсомольская Правда - Калининград"
в среду, 1 февраля.
"Я за восстановление королевского замка", - заявил Гарри Гольдман, - Его восстановление в историческом стиле наиболее интересно для привлечения инвесторов и туристов. Но должна быть и комфортная среда для тех, кто проживает здесь постоянно".
Ранее калининградские ветераны предложили
альтернативу Королевскому замку — трёхэтажное здание, в котором разместился бы музей Второй мировой войны.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.