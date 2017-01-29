Калининградцы собрали во время хоккейного матча 168 тыс. рублей на лечение четырёхлетней девочки
Соня Кондратьева. Фото предоставлено благотворительным фондом "Берег Надежды"
В пятницу, 27 января, во время третьего благотворительного матча звёзд Калининградской региональной хоккейной лиги, зрители собрали 167 900 рублей на лечение четырёхлетней Сони Кондратьевой. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Берег надежды".
Сама девочка стала главной героиней вечера. Она провела символический вброс шайбы. На днях Соня вместе с родными уезжает в США для проведения уникальной дорогостоящей операции по восстановлению слуха. Ранее на её лечение жителями области было собрано
5 млн. рублей.
Во время матча калининградцы также увидели красочное световое шоу и мастер-класс от игроков, в котором звёзды Лиги показали свои способности. В этом году в игре приняли участие
легенды отечественного хоккея из сборной СССР — Ирек Гимаев и Сергей Варнавский. Всего во Дворей спорта в этот день пришли около 700 человек.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.