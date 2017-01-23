Знаменитые советские хоккеисты сыграют в Калининграде благотворительный матч

В Калининграде пройдёт хоккейный матч, на котором будут собраны средства для лечения четырёхлетней Сони Кондратьевой. В этом году в матче будут участвовать настоящие легенды отечественного хоккея, из тех самых игроков легендарной сборной СССР — Ирек Гимаев и Сергей Варнавский. Они станут капитанами команд лучших из лучших хоккеистов Калининградской области.

При покупке билета-купона по цене в 250 рублей, необходимого для прохода на арену, зрители внесут свою лепту в помощь девочке. Как сообщили в благотворительном фонде "Берег надежды", Соня страдает аномалией развития наружного и среднего уха — холестеатомой. Такую патологию диагностируют у одного из 6 000 детей.

У девочки наблюдалась частичная потеря слуха, но специально подобранный слуховой аппарат позволил девочке нормально слышать. Соня пошла в садик, стала заниматься с сурдопедагогом, училась принимать себя такой, какая она есть, смело носила слуховой аппарат. Родители думали, что проблема заключалась лишь в пластике, которую планировали сделать, когда девочка подрастёт. Потихоньку копили средства и ни о чём плохом не думали.

Но потом обнаружилось, что слух у Сони резко упал, она начала жаловаться на головные боли. Ребёнка продиагностировали в Федеральном центре здоровья города Москвы и поставили диагноз "холестеатома". Это уплотнение из костной ткани, киста в среднем ухе, которая, разрастаясь, занимает всё свободное пространство. Зачастую холестеатома уха достигает размера грецкого ореха и имеет расходящиеся в различных направлениях отростки. Её разрастание может привести к полной глухоте. Если её не удалить, то токсическая жидкость кисты приведёт к менингиту и отёку головного мозга. Медики уверены: если не удалить кисту в ближайшие шесть месяцев, Соня продолжит терять слух.

Соня Кондратьева. Фото предоставлено благотворительным фондом "Берег Надежды"

В американской клинике, единственной в мире, Соне могут сделать комбинированную операцию, в результате которой открывают слуховой проход, восстанавливают барабанную перепонку и слуховые косточки, проводят пластику ушей. Самое главное, что после этой операции Соня сможет стать абсолютно здоровой.

Отправка девочки в США для проведения дорогостоящей операции обойдётся в 5 миллионов рублей. Эта сумма уже собрана. Нужно ещё 160 000 рублей на дорогу, именно эту сумму постараются собрать на благотворительном матче.

Это уже третий ежегодный благотворительный матч звёзд Калининградской региональной хоккейной лиги. Мероприятие пройдёт 27 января, в 20:00, во Дворце спорта на ул. Горького, 87.

Зрителей ждёт красочное световое шоу на ледовой арене Дворца спорта, мастер-шоу от игроков, в котором звёзды Лиги покажут все грани своего мастерства, конкурсы и благотворительная лотерея.