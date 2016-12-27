В Калининграде на лечение четырёхлетней девочки из пяти млн осталось собрать 16 тыс. рублей

Благотворительный фонд "Берег Надежды" собирает средства на дорогостоящее лечение четырёхлетней Софии Кондратьевой. Из необходимых пяти миллионов рублей до февраля осталось собрать 15 974 рубля. Информация об этом размещена на сайте фонда.

Соня родилась с патологией, которая встречается один раз среди 6000 детей – двусторонней аномалией развития наружного и среднего уха. Девочке требуется сложная операция, которая будет проводиться в США.

Как рассказала мама Сони Марина, их поездка начнется на машине. Семья едет до Мюнхена, там садится на самолет и улетает в Сан-Франциско. Оттуда нужно добраться до Пало Альто. На 7 февраля назначена операция, которая продлится около 10 часов. Оперировать будут два врача: один уберет опухоль и восстановит слуховой проход, а другой врач создаст внешнее ухо.

Как только Соня отойдет от наркоза, её сразу отпустят домой. По словам мамы, врачи уверяют, что через два часа ребёнок будет уже самостоятельно ходить.

Через несколько недель Соня поедет в Лос-Анджелес для дополнительного наблюдения. Перед отъездом ей вновь предстоит вернуться в Пало Альто, чтобы получить последние наставления и рекомендации доктора. 10 марта семья планирует вернуться домой.